Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 22 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло «красивой» цифры в 22227 человек. Больше половины из них находятся не на территории областного центра, а в районах и городских округах. По информации пресс-службы областного правительства, 10679 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проживают на территории Нижнего Новгорода, остальные11548 человек – в муниципалитетах региона.
Среди муниципалитетов безусловное лидерство держит второй по величине город Нижегородской области – Дзержинск. Здесь количество заболевших приблизилось к отметке «2000» – 1924 дзержинцам поставлен диагноз COVID-19. На значительном отдалении – Павловский район, здесь зарегистрировано 1217 случаев коронавируса. Третье место занял Бор с его 859 заболевшими. Более пятисот заболевших – в Богородском районе (617).
Напомним, последним населенным пунктом региона, закрытым на карантин из-за пандемии, остается Дивеево. Решение по нему власти обещали принять ближе к концу июля.
Единственным районом, где количество заболевших не превышает десяти, остается Тонкинский район.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 июля:
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 258
5. Богородский – 617
6. Большеболдинский – 76
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 859
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 27
12. Вачский – 137
13. Ветлужский – 17
14. Вознесенский – 72
15. Володарский – 345
16. Воротынский – 32
17. Воскресенский – 115
18. Выксунский – 153
19. Гагинский – 69
20. Городецкий – 286
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1924
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 46
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 592
29. Кулебакский – 464
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 212
32. Навашинский – 252
33. Павловский – 1217
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 180
37. Починковский – 206
38. Семеновский – 511
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 228
43. Спасский – 46
44. Тонкинский – 9
45. Тоншаевский – 81
46. Уренский – 47
47. Чкаловский – 35
48. Шарангский – 24
49. Шатковский – 297
50. Шахунский – 218
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 10 679
ВСЕГО по области: 22 227. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 258
5. Богородский – 617
6. Большеболдинский – 76
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 859
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 27
12. Вачский – 137
13. Ветлужский – 17
14. Вознесенский – 72
15. Володарский – 345
16. Воротынский – 32
17. Воскресенский – 115
18. Выксунский – 153
19. Гагинский – 69
20. Городецкий – 286
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1924
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 46
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 592
29. Кулебакский – 464
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 212
32. Навашинский – 252
33. Павловский – 1217
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 180
37. Починковский – 206
38. Семеновский – 511
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 228
43. Спасский – 46
44. Тонкинский – 9
45. Тоншаевский – 81
46. Уренский – 47
47. Чкаловский – 35
48. Шарангский – 24
49. Шатковский – 297
50. Шахунский – 218
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 10 679
ВСЕГО по области: 22 227
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 258
5. Богородский – 617
6. Большеболдинский – 76
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 859
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 27
12. Вачский – 137
13. Ветлужский – 17
14. Вознесенский – 72
15. Володарский – 345
16. Воротынский – 32
17. Воскресенский – 115
18. Выксунский – 153
19. Гагинский – 69
20. Городецкий – 286
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1924
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 46
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 592
29. Кулебакский – 464
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 212
32. Навашинский – 252
33. Павловский – 1217
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 180
37. Починковский – 206
38. Семеновский – 511
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 228
43. Спасский – 46
44. Тонкинский – 9
45. Тоншаевский – 81
46. Уренский – 47
47. Чкаловский – 35
48. Шарангский – 24
49. Шатковский – 297
50. Шахунский – 218
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 10 679
ВСЕГО по области: 22 2271. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 258
5. Богородский – 617
6. Большеболдинский – 76
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 859
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 27
12. Вачский – 137
13. Ветлужский – 17
14. Вознесенский – 72
15. Володарский – 345
16. Воротынский – 32
17. Воскресенский – 115
18. Выксунский – 153
19. Гагинский – 69
20. Городецкий – 286
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1924
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 46
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 592
29. Кулебакский – 464
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 212
32. Навашинский – 252
33. Павловский – 1217
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 180
37. Починковский – 206
38. Семеновский – 511
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 228
43. Спасский – 46
44. Тонкинский – 9
45. Тоншаевский – 81
46. Уренский – 47
47. Чкаловский – 35
48. Шарангский – 24
49. Шатковский – 297
50. Шахунский – 218
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 10 679
ВСЕГО по области: 22 227
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 220
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 258
5. Богородский – 617
6. Большеболдинский – 76
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 859
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 25
11. Варнавинский район – 27
12. Вачский – 137
13. Ветлужский – 17
14. Вознесенский – 72
15. Володарский – 345
16. Воротынский – 32
17. Воскресенский – 115
18. Выксунский – 153
19. Гагинский – 69
20. Городецкий – 286
21. Д.Константиновский – 73
22. Дзержинск – 1924
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 46
25. Ковернинский – 49
26. Краснобаковский – 33
27. Краснооктябрьский – 211
28. Кстовский – 592
29. Кулебакский – 464
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 212
32. Навашинский – 252
33. Павловский – 1217
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 180
37. Починковский – 206
38. Семеновский – 511
39. Сергачский – 307
40. Сеченовский – 87
41. Сокольский – 26
42. Сосновский – 228
43. Спасский – 46
44. Тонкинский – 9
45. Тоншаевский – 81
46. Уренский – 47
47. Чкаловский – 35
48. Шарангский – 24
49. Шатковский – 297
50. Шахунский – 218
51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Н.Новгород – 10 679
ВСЕГО по области: 22 227
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»