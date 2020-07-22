Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

По данным на 22 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области достигло «красивой» цифры в 22227 человек. Больше половины из них находятся не на территории областного центра, а в районах и городских округах. По информации пресс-службы областного правительства, 10679 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 проживают на территории Нижнего Новгорода, остальные11548 человек – в муниципалитетах региона.

Среди муниципалитетов безусловное лидерство держит второй по величине город Нижегородской области – Дзержинск. Здесь количество заболевших приблизилось к отметке «2000» – 1924 дзержинцам поставлен диагноз COVID-19. На значительном отдалении – Павловский район, здесь зарегистрировано 1217 случаев коронавируса. Третье место занял Бор с его 859 заболевшими. Более пятисот заболевших – в Богородском районе (617).

Напомним, последним населенным пунктом региона, закрытым на карантин из-за пандемии, остается Дивеево. Решение по нему власти обещали принять ближе к концу июля.

Единственным районом, где количество заболевших не превышает десяти, остается Тонкинский район.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 15 июля:

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 258

5. Богородский – 617

6. Большеболдинский – 76

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 859

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 27

12. Вачский – 137

13. Ветлужский – 17

14. Вознесенский – 72

15. Володарский – 345

16. Воротынский – 32

17. Воскресенский – 115

18. Выксунский – 153

19. Гагинский – 69

20. Городецкий – 286

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1924

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 46

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 592

29. Кулебакский – 464

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 212

32. Навашинский – 252

33. Павловский – 1217

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 180

37. Починковский – 206

38. Семеновский – 511

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 228

43. Спасский – 46

44. Тонкинский – 9

45. Тоншаевский – 81

46. Уренский – 47

47. Чкаловский – 35

48. Шарангский – 24

49. Шатковский – 297

50. Шахунский – 218

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 10 679

ВСЕГО по области: 22 227. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 258

5. Богородский – 617

6. Большеболдинский – 76

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 859

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 27

12. Вачский – 137

13. Ветлужский – 17

14. Вознесенский – 72

15. Володарский – 345

16. Воротынский – 32

17. Воскресенский – 115

18. Выксунский – 153

19. Гагинский – 69

20. Городецкий – 286

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1924

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 46

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 592

29. Кулебакский – 464

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 212

32. Навашинский – 252

33. Павловский – 1217

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 180

37. Починковский – 206

38. Семеновский – 511

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 228

43. Спасский – 46

44. Тонкинский – 9

45. Тоншаевский – 81

46. Уренский – 47

47. Чкаловский – 35

48. Шарангский – 24

49. Шатковский – 297

50. Шахунский – 218

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 10 679

ВСЕГО по области: 22 227

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 258

5. Богородский – 617

6. Большеболдинский – 76

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 859

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 27

12. Вачский – 137

13. Ветлужский – 17

14. Вознесенский – 72

15. Володарский – 345

16. Воротынский – 32

17. Воскресенский – 115

18. Выксунский – 153

19. Гагинский – 69

20. Городецкий – 286

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1924

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 46

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 592

29. Кулебакский – 464

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 212

32. Навашинский – 252

33. Павловский – 1217

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 180

37. Починковский – 206

38. Семеновский – 511

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 228

43. Спасский – 46

44. Тонкинский – 9

45. Тоншаевский – 81

46. Уренский – 47

47. Чкаловский – 35

48. Шарангский – 24

49. Шатковский – 297

50. Шахунский – 218

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 10 679

ВСЕГО по области: 22 2271. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 258

5. Богородский – 617

6. Большеболдинский – 76

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 859

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 27

12. Вачский – 137

13. Ветлужский – 17

14. Вознесенский – 72

15. Володарский – 345

16. Воротынский – 32

17. Воскресенский – 115

18. Выксунский – 153

19. Гагинский – 69

20. Городецкий – 286

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1924

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 46

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 592

29. Кулебакский – 464

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 212

32. Навашинский – 252

33. Павловский – 1217

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 180

37. Починковский – 206

38. Семеновский – 511

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 228

43. Спасский – 46

44. Тонкинский – 9

45. Тоншаевский – 81

46. Уренский – 47

47. Чкаловский – 35

48. Шарангский – 24

49. Шатковский – 297

50. Шахунский – 218

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 10 679

ВСЕГО по области: 22 227

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1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 220

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 258

5. Богородский – 617

6. Большеболдинский – 76

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 859

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 25

11. Варнавинский район – 27

12. Вачский – 137

13. Ветлужский – 17

14. Вознесенский – 72

15. Володарский – 345

16. Воротынский – 32

17. Воскресенский – 115

18. Выксунский – 153

19. Гагинский – 69

20. Городецкий – 286

21. Д.Константиновский – 73

22. Дзержинск – 1924

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 46

25. Ковернинский – 49

26. Краснобаковский – 33

27. Краснооктябрьский – 211

28. Кстовский – 592

29. Кулебакский – 464

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 212

32. Навашинский – 252

33. Павловский – 1217

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 180

37. Починковский – 206

38. Семеновский – 511

39. Сергачский – 307

40. Сеченовский – 87

41. Сокольский – 26

42. Сосновский – 228

43. Спасский – 46

44. Тонкинский – 9

45. Тоншаевский – 81

46. Уренский – 47

47. Чкаловский – 35

48. Шарангский – 24

49. Шатковский – 297

50. Шахунский – 218

51. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

52. Н.Новгород – 10 679

ВСЕГО по области: 22 227