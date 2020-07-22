2020-07-22T11:16:19+03:00
Общество

Еще 217 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

С начала пандемии инфекцией были заражены более 22 тысяч жителей региона
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным на утро 22 июля 2020 года, количество заболевших достигло «красивой» цифры 22227 человекПо данным на утро 22 июля 2020 года, количество заболевших достигло «красивой» цифры 22227 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Нижегородской области за минувшие сутки. По данным на утро 22 июля 2020 года, количество заболевших достигло «красивой» цифры 22227 человек.

Таким образом, за сутки Нижегородская область вновь поднялась на четвертую строчку «антирейтинга» по количеству заболевших коронавирусом в регионах России, обогнав Санкт-Петербург. Первое место по-прежнему стабильно занимает Москва – 638 подтвержденных случаев коронавируса. На втором месте Свердловская область – 234 подтвержденных случая. На третьем – Ханты-Мансийский автономный округ с его 221 заболевшим. В Санкт-Петербурге, который идет на пятом месте, сразу за Нижегородской областью, выявлено менее двухсот заболевших коронавирусом - 186.

Полностью излечились от коронавируса 16 668 человек, за сутки с вирусом справились 430 человек. К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни нижегородцев. По данным на 22 июля, 351 человек умер от коронавируса (+5 за последние сутки).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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