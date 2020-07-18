2020-07-17T19:29:21+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2020 года: Более 21 000 заболевших и сюрприз для врачей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 18 июля 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2020 года: Более 21 000 заболевших и сюрприз для врачейКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2020 года: Более 21 000 заболевших и сюрприз для врачейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на 01:00 18 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 21 200 человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 216 новых случаев. По этому показателю Нижегородская область снова опустилась на шестое место в стране. Опережают наш регион Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский автономный округ (249), Санкт-Петербург (244) и Алтайский край (228).

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2020 года: Более 21 000 заболевших и сюрприз для врачей Фото: Яндекс

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 июля 2020 года: Более 21 000 заболевших и сюрприз для врачейФото: Яндекс

Около 73,5% всех заболевших коронавирусом в Нижегородской области уже выздоровели. Так, на сегодняшний день из больниц уже выписаны 15 532 нижегородца. Только за последние сутки из нижегородских больниц были выписаны 212 человек с отрицательными результатами анализов. Но, увы, одновременно с этим растет и число погибших от коронавируса. За сутки в Нижегородской области скончались еще семь пациентов с Covid-19. Общее число жертв опасной инфекции сейчас составляет 325 человек.

Сотрудникам COVID-госпиталя на базе больницы № 33 Нижнего Новгорода устроили праздник нижегородские рестораторы. Об этом сообщил министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте. По данным источника, стол накрыли рестораторы при участии представителей Минздрава и руководства больницы. Угощение встречало медработников на выходе из «красной зоны» после смены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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