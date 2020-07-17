2020-07-17T10:27:11+03:00
Общество

Рестораторы накрыли стол нижегородским врачам

После смены врачей ждала вкусная еда и культурная программа
Елена ЛАЗАРЕВА
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Врачей ковидного госпиталя угостили нижегородские рестораны. ФОТО: инстаграм-аккаунт Давида Мелик-ГусейноваВрачей ковидного госпиталя угостили нижегородские рестораны. ФОТО: инстаграм-аккаунт Давида Мелик-Гусейнова
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Сотрудникам COVID-госпиталя на базе больницы № 33 Нижнего Новгорода устроили праздник нижегородские рестораторы. Об этом сообщил министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram-аккаунте.

По данным источника, стол накрыли рестораторы при участии представителей Минздрава и руководства больницы. Угощение встретит медработников на выходе из «красной зоны» после смены.

- Тут их ждут приятные минуты отдыха, общения и культурная программа. Спасибо не измерить в деньгах. Спасибо — просто от души. И пусть этот обычный день запомнится, — написал заместитель губернатора.

Напомним, россиянам, прибывающим из других стран на территорию региона регулярными воздушными рейсами, больше не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Соответствующие изменения внес в Указ о режиме повышенной готовности губернатор региона Глеб Никитин в четверг, 16 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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