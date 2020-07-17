2020-07-17T13:05:05+03:00
Общество

216 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 достигло 21 200 человек
Елена ЛАЗАРЕВА
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За минувшие сутки было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусомЗа минувшие сутки было выявлено 216 новых случаев заболевания коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным на 17 июля 2020 года, число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 21 тысячу человек. Сейчас в регионе 21200 заболевших. За минувшие сутки было выявлено 216 новых случаев. По этому показателю Нижегородская область находится на шестом месте в целом по стране. Лидируют в этом списке Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский автономный округ (249), Санкт-Петербург (244) и Алтайский край (228).

По информации пресс-службы губернатора и областного правительства, более 3,7 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении. У этих нижегородцев болезнь протекает без симптомов или они проявляются в легкой форме. Около 1,5 тысячи человек на лечении в больницах, 205 человек - в обсерваторах.

По данным на 17 июля, в Нижегородской области уже 498 325 человек сдали тесты на коронавирус. Таким образом, из каждых ста тысяч нижегородцев тестирование прошли 15 558 человек.

Напомним, 16 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Теперь россиянам, прибывающим из других стран на территорию региона регулярными воздушными рейсами, больше не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, глава региона принял решение о разрешении некоторых культурных и спортивных мероприятий. Правда, организаторы должны будут соблюдать ряд условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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