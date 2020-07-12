2020-07-11T20:47:18+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 июля 2020 года: почти 20 тысяч заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 июля 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 июля 2020 годаМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 июля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным на 01:00 12 июля 2020 года, общее число зараженных в Нижегородской области составляет 19 907 человек. За предыдущие сутки было выявлено 223 новых случая заболевания. Большая часть зараженных уже выздоровели – только за последние сутки было выписано 353 пациента, а их общее число уже достигло 14 087 человек. К сожалению, есть и смертельные случаи – за сутки скончались шесть человек, а общее количество умерших составляет сейчас 288 человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 июля 2020 года Фото: Яндекс

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 12 июля 2020 годаФото: Яндекс

Иверский женский монастырь в Выксе пришлось закрыть на карантин из-за коронавирусной инфекции. Коронавирусом заразилась настоятельница монастыря игумения Антония (Миронова). В связи с этим были приняты меры, способствующие максимальному разобщению людей и недопущению посещения монастыря прихожанами.

Другая монахиня – из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря – уже почти восстановилась после тяжелой формы коронавируса. Матушка Кирилла рассказала о том, как проходило ее лечение и о своей благодарности врачам и медсестрам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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