«Господь помогает через врачей»: монахиня Дивеевского монастыря рассказала о том, как ее лечили от коронавируса

Одна из монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, где произошла одна из первых в регионе вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как проходило ее лечение. Женщине уже исполнилось 72 года, и переносить болезнь ей было нелегко.

По словам заместителя главного врача по лечебной части клинической больницы №2 ПОМЦ ФМБА России Натальи Заречновой, когда матушка Кирилла поступила на лечение в одну из центральных районных больниц области, ее состояние расценивалось как тяжелое.

- Это определялось тяжестью дыхательной недостаточности, наблюдалось резкое снижение насыщения крови кислородом. Была начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. В течение 10 дней проводилась интенсивная терапия, использовались противовоспалительные препараты.

Благодаря правильно подобранному лечению, уже через 10 дней удалось убрать респиратор и перевести пациентку на спонтанное дыхание. Несмотря на то, что уменьшения повреждения легких по данным компьютерной томографии пока нет – а повреждения составляют до 88% - зато прослеживается выраженная позитивная клиническая динамика.

Монахиня Дивеевского монастыря рассказала о том, как ее лечили от коронавируса. Фото: ПОМЦ ФМБА России

Монахиня Кирилла отметила, что любую болезнь следует воспринимать как Божье попущение, и не стоит унывать или впадать в панику.

- Батюшка Серафим говорил, что тем, кто несет болезнь с благодарностью, она вменяется в подвиг. А может, даже выше, - подчеркнула матушка Кирилла.

Кирилла рассказала, что все время, проведенное в клинической больнице №2 (ПОМЦ), она находилась под неусыпным вниманием врачей и была окружена их заботой.

- Врачи – настоящие герои. Мне очень понравилось отношение к больным врачей, медперсонала, их милосердие, любовь. В реанимационном отделении работают такие люди… не каждый сможет понести такой труд. То, что я вышла из этого тяжелого состояния — конечно, не моя заслуга, а заслуга профессиональных врачей. За них нужно молиться, чтобы Господь дал им мужество нести их нелегкий крест. Господь через врачей помогает человеку болящему. В России хорошие врачи. Это я испытала не один раз на себе. Есть современное оборудование, которое способствует выздоровлению.

Всем, кто болеет, матушка Кирилла советует следовать всем рекомендациям врачей и помогать им. Но и не переставать надеяться на Бога – просить его, чтобы тот направил врачей.

Сейчас монахиня чувствует себя уже значительно лучше. Она бывает на улице, ходит в храм. Однако врачи предупреждают, что на восстановление уйдет не менее двух-трех месяцев.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» благодарит Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России за помощь в подготовке материала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/789951" frameborder="0"></iframe> Интервью с монахиней Кириллой.Видео предоставлено ПОМЦ ФМБА России

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