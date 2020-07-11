Женский монастырь в Выксе закрыли на карантин из-за коронавируса

11 Июль 2020 2020-07-11T17:51:27+03:00

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Иверский женский монастырь в Выксе пришлось закрыть на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Выксунской епархии.

Согласно информации, коронавирусом заразилась настоятельница монастыря игумения Антония (Миронова). В связи с этим с 4 июля 2020 года были приняты меры, способствующие максимальному разобщению людей и недопущению посещения монастыря прихожанами.

- Все контактные лица изолированы, насельницы находятся под медицинским наблюдением, усилен контроль за соблюдением работниками правил личной и общественной гигиены. Кроме того, все помещения монастыря продезинфицированы, - отметили в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Выксунской епархии, добавив, что о ситуации в монастыре в курсе и органы здравоохранения, и местные власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU