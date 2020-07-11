Появились фотографии с места взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По уточненной информации, в результате взрыва газа в многоэтажном доме на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, остальные отпущены домой после оказания необходимой медицинской помощи. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Появились фотографии с места взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На базе школы №127 развернут пункт временного размещения. Там же проходит заседание комиссии ЧС и ОБ. В ликвидации последствий происшествия задействованы 66 человек и 22 единицы техники. Разбор завалов в настоящее время продолжается. На месте находится временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков, а также оперативная группа Управления.

Появились фотографии с места взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, по факту взрыва на улице Краснодонцев возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителя".