2020-07-07T22:19:06+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июля 2020 года: слухи о карантине и открытие пляжей

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 8 июля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июля 2020 года: слухи о карантине и открытие пляжейКоронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июля 2020 года: слухи о карантине и открытие пляжейФото: Иван МАКЕЕВ
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С начала пандемии коронавируса в Нижегородской области подхватили инфекцию уже 19 024 человека. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки стало известно о 198 новых случаях. Число умерших выросло до 271 человека, выздоровевших – до 12 606 человек.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июля 2020 года: слухи о карантине и открытие пляжей Фото: Яндекс

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 июля 2020 года: слухи о карантине и открытие пляжейФото: Яндекс

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения, нижегородцы всерьез опасаются возвращения режима самоизоляции. Подливают масла в огонь и распространяемые по интернету слухи. Нижегородцы напрямую спросили губернатора Глеба Никитина, не планируется ли объявить карантин.

- Это неправда и планов таких нет, – успокоил жителей области глава региона Глеб Никитин. - Повторю: все зависит от цифр. Если рост заболеваемости, не дай бог, снова пойдёт вверх, то придётся реагировать соответствующе. Слухам не верьте. Надеюсь, ухудшения не будет.

Более того, наконец-то появилась надежда на скорое открытие нижегородских пляжей – что в свете нынешних прогнозов погоды особенно актуально.

- Пляжи планируется открыть уже в ближайшее время, - сообщил «Комсомолке» источник в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Официальный список из 6-7 пляжей должен быть скоро обнародован. Сейчас там ведутся последние приготовления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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