2020-07-07T15:32:59+03:00
Общество

Пляжи Нижнего Новгорода 2020: «Сроки открытия пляжного сезона не определены»

«Комсомолка» выяснила, стоит ли ждать открытия пляжей в Нижнем Новгороде в 2020 году
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пляжи Нижнего Новгорода 2020: «Сроки открытия пляжного сезона не определены».Пляжи Нижнего Новгорода 2020: «Сроки открытия пляжного сезона не определены».Фото: Влад КОМЯКОВ
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Несмотря на то, что последние несколько дней столбики термометров в Нижнем Новгороде стабильно показывают +33…+35 градусов, официального открытия пляжного сезона так и не произошло. А все из-за продолжающейся пандемии коронавируса, которая хоть и пошла на спад, все равно каждый день расстраивает нижегородцев трехзначным приростом. И, тем не менее, на днях у жителей Нижегородской области появилась надежда на скорое открытие пляжей.

- Пляжи планируется открыть уже в ближайшее время, - сообщил «Комсомолке» источник в ГУ МЧС по Нижегородской области. – Официальный список из 6-7 пляжей должен быть скоро обнародован. Сейчас там ведутся последние приготовления.

Однако в администрации Нижнего Новгорода, которая как раз и отвечает за подготовку пляжей, оказались не столь оптимистичны.

- В связи с действующим на территории региона режимом повышенной готовности все пляжи и зоны отдыха на водных объектах сейчас закрыты для посещения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. - Срок открытия пляжного сезона в 2020 году в настоящее время не определен. 29 и 30 июня городская комиссия предварительно проверила готовность пляжей и зон отдыха к пуску в эксплуатацию. По результатам проверки собственникам пляжей были обозначены замечания, которые в настоящее время устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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