«Снова дома запрут?»: Стало известно, грозит ли нижегородцам новая самоизоляция

В Нижегородской области началось постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом – за минувшие сутки было выявлено 198 новых случаев. Но, несмотря на это, нижегородцы всерьез опасаются возвращения режима самоизоляции. Подливают масла в огонь и распространяемые по интернету слухи.

- Глеб Сергеевич, с 18 июля снова нас дома запрут? Карантин будет? – прямо спросила сегодня у губернатора нижегородка asaitovnalovegerman.

- Это неправда и планов таких нет, – успокоил жителей области глава региона Глеб Никитин. - Повторю: все зависит от цифр. Если рост заболеваемости, не дай бог, снова пойдёт вверх, то придётся реагировать соответствующе. Слухам не верьте. Надеюсь, ухудшения не будет.

Еще одна волна слухов касается начала учебного года. Многие нижегородцы опасаются, что школьникам вновь придется сесть не за парты, а перед компьютерами. Однако Глеб Никитин опроверг и дистанционный режим в школах.

- Планируется, что все школы в регионе с 1 сентября заработают в обычном режиме, - пообещал Глеб Никитин.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Карантин сохраняется только в Дивееве.