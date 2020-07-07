2020-07-07T21:33:53+03:00
Общество

«Снова дома запрут?»: Стало известно, грозит ли нижегородцам новая самоизоляция

Глеб Никитин прокомментировал слухи о новом введении QR-кодов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
«Снова дома запрут?»: Стало известно, грозит ли нижегородцам новая самоизоляция«Снова дома запрут?»: Стало известно, грозит ли нижегородцам новая самоизоляцияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижегородской области началось постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом – за минувшие сутки было выявлено 198 новых случаев. Но, несмотря на это, нижегородцы всерьез опасаются возвращения режима самоизоляции. Подливают масла в огонь и распространяемые по интернету слухи.

- Глеб Сергеевич, с 18 июля снова нас дома запрут? Карантин будет? – прямо спросила сегодня у губернатора нижегородка asaitovnalovegerman.

- Это неправда и планов таких нет, – успокоил жителей области глава региона Глеб Никитин. - Повторю: все зависит от цифр. Если рост заболеваемости, не дай бог, снова пойдёт вверх, то придётся реагировать соответствующе. Слухам не верьте. Надеюсь, ухудшения не будет.

Еще одна волна слухов касается начала учебного года. Многие нижегородцы опасаются, что школьникам вновь придется сесть не за парты, а перед компьютерами. Однако Глеб Никитин опроверг и дистанционный режим в школах.

- Планируется, что все школы в регионе с 1 сентября заработают в обычном режиме, - пообещал Глеб Никитин.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Карантин сохраняется только в Дивееве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
Площадка для выгула и дрессировки собак появится в Щербинках
13-летний подросток утонул, купаясь в реке Ветлуге
Более 4,5 тысячи квадратных метров дороги отремонтируют на проспекте Ленина
Первые троллейбусы, переданные из Москвы, прибыли в Нижний Новгород
Более 270 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в выборе территорий для благоустройства
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июля 2020 года: В трех районах города не выявлено новых случаев заболевания
Нижегородские многодетные семьи смогут получить жилищный сертификат
МЧС предупреждает о сильной жаре в Нижегородской области
Трое нижегородцев за сутки скончались от коронавируса
Нижегородские таможенники возбудили уголовное дело из-за вывоза леса в Китай
За сутки из больниц выписали 340 нижегородцев, переболевших коронавирусом
Личный прием в службу приставов возобновили
Ремонт подъезда к двум селам завершили в Лукояновском районе
ЛУКОЙЛ начал выпуск новых марок дорожных битумов
В Нижнем Новгороде сегодня, 7 июля, вновь будет жарко и без осадков
Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы
Артисты цирка Гии Эрадзе застряли в Нижнем Новгороде