2020-07-03T11:35:52+03:00
Общество

229 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Общее число зараженных Covid-19 в регионе составляет 18 172 человека
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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229 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.229 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 3 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составило 18 172 человека. Только за минувшие сутки было выявлено 229 новых случаев заражения.

По количеству новых заражений Нижегородская область поднялась на шестое место в России. Опережают нас в этом печальном рейтинге Москва (659 человек), Московская область (298 человек), Ханты-Мансийский автономный округ (271 человек), Санкт-Петербург (263 человека) и Иркутская область (249 человек).

- Сейчас нижегородцам следует особенно внимательно относиться к своему здоровью, - призвал губернатор Нижегородской области. – Нельзя забывать о соблюдении социальной дистанции и необходимости использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Несколько дней назад карантин был отменен в Павлове и Кулебаках. Сейчас карантин сохраняется только в Дивееве. Между тем, свыше 60% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже успели выздороветь. Все они выписаны из больниц с отрицательными результатами анализов.

Тем временем в Нижегородской области жизнь понемногу приходит в привычное русло – накануне стало известно о переходе медицинских организаций на плановый режим работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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