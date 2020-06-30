В Нижегородской области выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 17481 человека. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 203 жителей региона.

Таким образом Нижегородская область находится на восьмом месте в России по количеству новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Больше зараженных в Москве - 745, Московской области - 301, Ханты-Мансийском АО - 279, Свердловской области - 276, Санкт-Петербурге - 253, Ямало-Ненецком АО - 248 и Иркутской области - 242.

Напомним, по данным на утро 30 июня 2020 года, анализы на коронавирус в Нижегородской области с начала пандемии сдали уже 390748 человек, более пяти тысяч из которых были протестированы за последние сутки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область продолжает постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 17481 человека;

- число умерших выросло до 234 человек;

- число выздоровевших выросло до 11071 человека.

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