2020-06-30T11:52:32+03:00
Общество

В Нижегородской области выявлено 203 новых случая заражения коронавирусом

По числу новых заболевших регион находится на восьмом месте в России
Анастасия НАЗАРОВА
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Тестирование на коронавирус прошли более 390 тысяч нижегородцев.Тестирование на коронавирус прошли более 390 тысяч нижегородцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших коронавирусной инфекцией в Нижегородской области увеличилось до 17481 человека. По данным портала стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 203 жителей региона.

Таким образом Нижегородская область находится на восьмом месте в России по количеству новых случаев заражения COVID-19 за последние сутки. Больше зараженных в Москве - 745, Московской области - 301, Ханты-Мансийском АО - 279, Свердловской области - 276, Санкт-Петербурге - 253, Ямало-Ненецком АО - 248 и Иркутской области - 242.

Напомним, по данным на утро 30 июня 2020 года, анализы на коронавирус в Нижегородской области с начала пандемии сдали уже 390748 человек, более пяти тысяч из которых были протестированы за последние сутки.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область продолжает постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 30 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 17481 человека;

- число умерших выросло до 234 человек;

- число выздоровевших выросло до 11071 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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