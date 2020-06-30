Более 390 тысяч нижегородцев сдали тесты на COVID-19 c начала пандемии

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:45:25+03:00

За последние сутки было протестировано более пяти тысяч человек

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По данным на утро 30 июня 2020 года, анализы на коронавирус в Нижегородской области с начала пандемии сдали уже 390 748 человек, более пяти тысяч из которых были протестированы за последние сутки.

Так, средний показатель тестирования за день вырос на 1,3% и составил 12,2 тысячи человек на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, на сегодняшний день исследования на наличие COVID-19 делают 15 нижегородских лабораторий. Наибольшее количество тестов проводится в Центре гигиены и эпидемиологии, ПИМУи ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД».

ВАЖНО

С 30 июня 2020 года отменяется карантин по коронавирусу в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Решение о снятии ограничении в этих городах было принято на основании предписаний главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU