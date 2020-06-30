2020-06-30T10:55:47+03:00
Общество

Глеб Никитин отменил карантин по коронавирусу в Павлове и Кулебаках

Соответствующее постановление уже подписано
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Очаги заражения коронавирусом в этих двух городах удалось ликвидироватьОчаги заражения коронавирусом в этих двух городах удалось ликвидироватьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Нижегородская область продолжает постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным.

Решение о снятии ограничении в этих городах было принято на основании предписаний главного санитарного врача. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в обоих населенных пунктах заболеваемость COVID-19 была стабилизирована, а все очаги заражения – ликвидированы.

- Данное решение можно назвать долгожданным для многих людей, включая меня самого. Получал много обращений от жителей, в особенности из Павловского района. Поэтому, как только были получены предписания Роспотребнадзора, сразу принял решение о снятии карантина в двух районных центрах, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, Павловский район очень долгое время занимал лидирующую строчку в антирейтинге по заражению коронавирусом в Нижегородской области. Больше недели назад его обогнал Дзержинск, который, кстати, тоже планировали закрыть на карантин.

КОНКРЕТНО

В настоящий момент карантин по коронавирусу в Нижегородской области действует только в селе Дивеево.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий
Сотрудничество с жилищным кооперативом позволяет приобрести квартиру наиболее выгодно, в том числе с учетом новых потребностей в улучшении жилищных условий
Стала примером самоотверженности: именем умершей девушки-волонтера назовут медицинский колледж
19-летняя Светлана Анурьева из Ульяновска умирала от рака, но до последнего помогала другим. Девушку посмертно наградил Владимир Путин, а ее имя получит колледж, в котором она училась
Все как у больших. Школьники открыли в Minecraft участок для голосования по Конституции
Не прошло и нескольких дней со старта общероссийского голосования по поправкам к Конституции, как в Minecraft, считающейся одной из самых популярных в мире сетевых многопользовательских игр, открылся собственный виртуальный участок для голосования
Новости 24
Нижегородцы смогут получить гранты на открытие фермерских хозяйств
Геннадий Рябов: «Голосование онлайн обеспечивает стопроцентную безопасность, полностью исключая пресловутый «человеческий фактор»
Пять пациентов с COVID-19 скончались в нижегородских больницах
Областной суд изменил постановление об аресте Елизаветы Солонченко
Нижегородцы могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию на придомовых территориях
Юрий Тарасов: «Участие в голосовании по поправкам в Конституцию – наш гражданский долг»
Почти 123 тысячи нижегородцев приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Николай Карякин: «С эпидемиологической точки зрения помещение магазина может быть более опасно, чем избирательный участок»
Более 390 тысяч нижегородцев сдали тесты на COVID-19 c начала пандемии
Елена Ленина: «Я лично убедилась, что голосование на избирательном участке абсолютно безопасно»
Ситуационный центр предотвратил попытку провокации на избирательном участке в Нижнем Новгороде
Открытие спортивных школ в Нижнем Новгороде 2020 в период коронавируса: как будут работать и кто сможет посещать
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 3 июля
Александр Орлов: «Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны»
Глеб Никитин прокомментировал дистанционное обучение в школах с 1 сентября
Нижегородские архитекторы представили эскиз нового торгового павильона на Ярмарке
Сергей Анисимов: «Такого всенародного голосования в истории страны еще не было»
Галина Клочкова: «Участие в жизни страны – это показатель внутренней состоятельности»
Проверку соблюдения графика вывоза мусора проверили на Бору
Андрей Вовк: «Голосование по поправкам в Конституцию останется в истории»
Нижегородская волейбольная команда «Спарта» выступит в Суперлиге
Строительство очистных сооружений завершилось в Городецком районе