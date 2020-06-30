Глеб Никитин отменил карантин по коронавирусу в Павлове и Кулебаках

Нижегородская область продолжает постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 30 июня 2020 года отменяется карантин в Павлове и Кулебаках. Соответствующее постановление уже подписано губернатором Глебом Никитиным.

Решение о снятии ограничении в этих городах было принято на основании предписаний главного санитарного врача. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в обоих населенных пунктах заболеваемость COVID-19 была стабилизирована, а все очаги заражения – ликвидированы.

- Данное решение можно назвать долгожданным для многих людей, включая меня самого. Получал много обращений от жителей, в особенности из Павловского района. Поэтому, как только были получены предписания Роспотребнадзора, сразу принял решение о снятии карантина в двух районных центрах, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, Павловский район очень долгое время занимал лидирующую строчку в антирейтинге по заражению коронавирусом в Нижегородской области. Больше недели назад его обогнал Дзержинск, который, кстати, тоже планировали закрыть на карантин.

КОНКРЕТНО

В настоящий момент карантин по коронавирусу в Нижегородской области действует только в селе Дивеево.

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