«Ухожу я от вас»: Анастасия Волочкова подалась в Дивеевский монастырь
Известная балерина Анастасия Волочкова сорвалась в путешествие по святым местам после нескольких месяцев самоизоляции.
Первым делом артистка балета наведалась в Муром, ну а там рукой подать до села Дивеево, которое впрочем закрыто на карантин по коронавирусу. Однако знаменитость это не остановило. Она без тени страха разгуливала по нижегородскому селу, фотографируясь с местными жителями и достопримечательностями, а после выкладывала снимки в своем «Инстаграме».
- Дивеево. Изумительный монастырь. А каким замечательные и добры люди здесь живут! - восхитилась Анастасия Волочкова. - Ухожу я от вас!
В общем, от мини-путешествия балерина осталась в дичайшем восторге. Тогда как нижегородцев внезапный визит знаменитости немало удивил, ведь им в село Дивеево путь заказан - карантин же! Свои претензии жители по поводу того, почему одним в закрытое село можно, а другим категорически нельзя, жители высказали под последними постами губернатора Нижегородской области в «Инстаграме». Тот пообещал во всем разобраться.
КСТАТИ
В конце мая российская актриса театра и кино Ирина Пегова вырвалась из закрытой на карантин Выксы, где до этого провела больше месяца на самоизоляции. Звезде захотелось прогуляться по Нижнему Новгороду, и ее не смутило, что в городе по-прежнему действовал режим полной самоизоляции. Подписчики пытались выпытать у артистки, как ей удалось выехать из карантинной Выксы, но та так и не раскололась.
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