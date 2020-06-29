«Ухожу я от вас»: Анастасия Волочкова подалась в Дивеевский монастырь

Известная балерина Анастасия Волочкова сорвалась в путешествие по святым местам после нескольких месяцев самоизоляции.

volochkova_art Жителей Дивеевского монастыря балерина называет не иначе как замечательными

Первым делом артистка балета наведалась в Муром, ну а там рукой подать до села Дивеево, которое впрочем закрыто на карантин по коронавирусу. Однако знаменитость это не остановило. Она без тени страха разгуливала по нижегородскому селу, фотографируясь с местными жителями и достопримечательностями, а после выкладывала снимки в своем «Инстаграме».

volochkova_art Волочкова побывала возле святого источника Серафима Саровского

- Дивеево. Изумительный монастырь. А каким замечательные и добры люди здесь живут! - восхитилась Анастасия Волочкова. - Ухожу я от вас!

В общем, от мини-путешествия балерина осталась в дичайшем восторге. Тогда как нижегородцев внезапный визит знаменитости немало удивил, ведь им в село Дивеево путь заказан - карантин же! Свои претензии жители по поводу того, почему одним в закрытое село можно, а другим категорически нельзя, жители высказали под последними постами губернатора Нижегородской области в «Инстаграме». Тот пообещал во всем разобраться.

volochkova_art Село Дивеево закрыто для посетителей из-за карантина по коронавирусу, но балерина все равно туда проникла

КСТАТИ

В конце мая российская актриса театра и кино Ирина Пегова вырвалась из закрытой на карантин Выксы, где до этого провела больше месяца на самоизоляции. Звезде захотелось прогуляться по Нижнему Новгороду, и ее не смутило, что в городе по-прежнему действовал режим полной самоизоляции. Подписчики пытались выпытать у артистки, как ей удалось выехать из карантинной Выксы, но та так и не раскололась.

volochkova_art Анастасия Волочкова навестила в Дивееве мамину подругу

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