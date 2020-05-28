«Рыжие красотульки»: Целый выводок лис поселился в парке «Швейцария»

В парке «Швейцария» поселился целый выводок лис. Очевидцы рассказали, что малыши не шарахаются от людей и продолжают играть друг с другом даже под прицепом камеры. На видео, опубликованном в паблике «Регион-52», видно, что пушистики прекрасно чувствуют себя в опустевшем во время самоизоляции парке. Кажется, будто там они чувствуют себя в безопасности.

- Обратите особое внимание на самого наглого лисенка, который уселся своему брату прямо на спину, - написали в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики, уставшие от печальных новостей про коронавирус, обрадовались милым лисятам. Однако добавили, что хищникам вовсе не безопасно находиться в парке.

- Лучше их в лес отправить, - считает Ирина Суслова.

- Какие рыжие красотульки, - умилилась Ольга Оленькина.

Тем временем в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области рассказали, что о выводке лис в «Швейцарии» узнали из соцсетей. Но на место пока не выезжали.

- Специалисты нашего ведомства собираются туда либо сегодня вечером, либо уже завтра. Дело в том, что мы не понимаем, в каком именно месте обосновались лисята. Придется их поискать, - заявила собеседница «Комсомолки».

Если хищники находятся рядом с прогулочной зоной, их будут отлавливать. Однако если малыши обитают там, куда людям попасть почти не реально, их оставят.

- Вообще нижегородцы уже не первый раз встречают хищников в «Швейцарии». Нужно понимать, что подходить к ним нельзя, кормить - тоже. Это дикие животные, и они могут обороняться. Между тем лисы не стоит забывать, что лисы - переносчики опасных заболеваний, например, бешенства, - напомнили в госветнадзоре. - Если вы наткнулись на хищников в городской среде, следует позвонить по каналу связи 112 или по «зеленому телефону» регионального министерства экологии 433-22-11.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное учреждение для осмотра и карантинирования в течение десяти дней. При невозможности доставки животное необходимо изолировать, а после вызвать ветеринарного специалиста. Люди, пострадавшие от укусов, должны незамедлительно обратиться за помощью в медучреждение. Абсолютная летальность при бешенстве, а также напряженная эпизоотическая ситуация по этой болезни придают особый характер каждому случаю и ставят данную проблему в разряд первостепенных, напоминают в госветнадзоре.

КСТАТИ

Бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система, возникающее после укуса зараженного животного и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.

Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. К диким относятся волки, лисицы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны, а к домашним - собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот.

Лисята поселились в нижегородском парке Швейцария .Видео: https://vk.com/novgorod_52

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