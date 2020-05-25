2020-05-25T20:57:26+03:00
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Группа в рогатых купальниках: Лоси в Нижегородской области открыли пляжный сезон

Удивительное видео удалось снять фотографу в чаще нижегородских лесов [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Группа в рогатых купальниках: Лоси в Нижегородской области открыли пляжный сезон.Группа в рогатых купальниках: Лоси в Нижегородской области открыли пляжный сезон.
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Несмотря на то, что погода за окном отнюдь не располагает к купаниям, нижегородские лоси уже открыли пляжный сезон. За купанием этих величественных животных наблюдал фотограф Андрей Грибов.

- В тот день я поехал на рыбалку на реку Керженец, - рассказал «Комсомолке» Игорь Грибов. – Внезапно я услышал крик, похожий на плач ребенка. Меня заинтересовало, что это могло быть, и я пошел на звук. Оказалось, неподалеку от меня проходили четверо молодых лосят.

У фотографа уже набралась целая коллекция снимков с дикими животными. ФОТО: Андрей Грибов.

У фотографа уже набралась целая коллекция снимков с дикими животными. ФОТО: Андрей Грибов.

Судя по всему, лоси были еще совсем крошками. Поэтому, увидев человека, попытались скрыться в чаще леса. Однако Андрей пошел за ними – и не прогадал. Услышав всплеск, он подошел к реке и увидел по-настоящему удивительное зрелище.

У нижегородского фотографа набралась уже целая коллекция снимков с дикими животными. ФОТО: Андрей Грибов.

У нижегородского фотографа набралась уже целая коллекция снимков с дикими животными. ФОТО: Андрей Грибов.

- Лосята переплывали реку Керженец, - рассказывает Андрей. – Никогда прежде я такого не видел. К счастью, камера у меня всегда с собой, поскольку я профессиональный фотограф. Поэтому у меня получилось снять их на видео. Немного подвел стабилизатор, но все равно очень мило.

Пока люди еще только мечтают о пляже, лоси уже вовсю купаются. ФОТО: Андрей Грибов.

Пока люди еще только мечтают о пляже, лоси уже вовсю купаются. ФОТО: Андрей Грибов.

Вообще Андрей Грибов специализируется на пейзажных фотографиях. Многие его снимки иначе как картинами не назовешь. Однако нередко в его объектив попадают и животные. У него уже собралась целая коллекция: лисы, зайцы, птицы. Не было только лосей. Однако теперь коллекция пополнилась и их удивительными снимками.

Лоси переплывают реку Керженец..Случайно встретил их на рыбалке. Причем изначально мне показалось что их было 4. Переплывало реку почему то всего 3 Друзья, если вам понравилось это видео убедительная просьба поддержать меня подпиской на мой инстаграм https://www.instagram.com/gribov_art_photo/ в нем только мои пейзажные и арт фото) А также прокоментируйте это видео и сделайте репост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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