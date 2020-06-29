2020-06-29T00:46:06+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июня 2020 года: более 380 тысяч сданных тестов и вероятный карантин в Дзержинске

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 29 июня
Елена ЛАЗАРЕВА
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Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 17 тысяч человекКоличество заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 17 тысяч человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области за минувшие сутки превысило 17 тысяч человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 нижегородцев, и общее количество заболевших с начала пандемии, таким образом, составляет 17060 человек. Трое жителей области, увы, не справились с вирусом, количество умерших – 226. 10 484 нижегородца выписаны из больниц, из них 84 – за последние сутки.

Трое жителей области, увы, не справились с вирусом. Фото: Яндекс

Трое жителей области, увы, не справились с вирусом. Фото: Яндекс

По данным на 28 июня, в Нижегородской области 380 814 жителей сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По словам губернатора, средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,6% и составил 11 890 человек на 100 тысяч населения. Только за последние сутки тесты сдали 6 004 человека, а в среднем за неделю было сделано 203,5 теста на 100 тысяч населения.

Ранее глава региона Глеб Никитин в своем аккаунте в Инстраграм сообщил, что не исключает вероятности введения карантина во втором по величине городе области – Дзержинске. Однако, отвечая на очередной вопрос встревоженной читательницы, губернатор заметил, что эпидемиологическая обстановка улучшилась и вероятность карантина практически исключена.

Напомним, 16 июня карантин был снят в Выксе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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