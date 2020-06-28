Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:17:54+03:00

Показатель тестирования вырос на 1,6% - до 11,9 тысяч человек на 100 тысяч населения

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По данным на 28 июня, в Нижегородской области 380 814 жителей сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

По словам губернатора, средний показатель тестирования вырос за сутки на 1,6% и составил 11 890 человек на 100 тысяч населения. Только за последние сутки тесты сдали 6 004 человека, а в среднем за неделю было сделано 203,5 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, на 28 июня 2020 года 61,7% от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона уже выздоровели. Таким образом, количество выздоровевших составляет 10 531 человек.

Ранее сообщалось, что на 10.45 утра 28 июня коронавирус подтвердился еще у 222 жителей региона. Как сообщал ранее глава региона, на территории Нижегородской области наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, ПИМУ и «НОЦ СПИД».

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ИСТОЧНИК KP.RU