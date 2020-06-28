Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 28 июня 2020 года: Выявлено 222 новых случая заражения

Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 17 тысяч человек. На сегодняшний день в регионе – 17060 заболевших. По данным за минувшие сутки, опубликованным утром 28 июня 2020 года на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 222 нижегородцев.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса по-прежнему в столице и в Подмосковье – 717 и 235 человек соответственно. На третьем месте в этом печальном рейтинге Ханты-Мансийский АО – 285 заболевших за стуки, на четвертом – Иркутская область с ее 232 заболевшими. Нижний Новгород расположился на пятом месте этого печального рейтинга, обогнав Санкт-Петербург.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 26 июня 2020 года):

- число зараженных - 17060 человек;

- число умерших - 226 человек;

- число выздоровевших - 10484 человек.

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