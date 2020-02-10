«Рыжие будни»: «Комсомолка» провела день с единственным в России корги-полицейским

За последние месяцы вельш-корги пемброк по кличке Рыжий стал настоящей звездой – его узнают на улицах, просят сфотографироваться, засыпают комплиментами под постами в «Инстаграм». А все потому, что он – единственный в стране корги-полицейский и уже три года служит в Управлении на транспорте МВД России по ПФО, раскрывает наркопреступления.

Рыжий мало отличается от других служебных псов – несмотря на его чересчур милую внешность и восхитительные короткие лапы, поблажек маленький коп не получает: тренируется, работает за себя и за того парня. Корреспонденты «Комсомольской правды» провели с Рыжим целый день и узнали, чем уникальный полицейский увлекается за пределами работы, как ведет себя в домашней обстановке и действительно ли так хорошо ищет наркотики. Чтобы проверить последнее, пришлось даже стать «дилером».

7:00. Кто первый встал, того и лапки

Гостей Рыжий встречает уже с порога, игриво виляя пушистым хвостом. Плетясь к миске, находит там мясо с яйцом. Строгого рациона он, кстати, не придерживается и особо не привередничает.

- День у Рыжего ненормированный. Придется мне сразу развеять все мифы – особенного графика по часам и минутам нет. Подъем и выезд на службу происходит тогда, когда я скажу. А у меня каждый день в 8:30 развод, - рассказывает Ольга Чумарова, хозяйка и по совместительству начальник маленького полицейского - младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы УТ МВД России по ПФО.

На службе корж несколько раз делает обходы по вокзалу, выезжает на обыски, в нарколаборатории или подозрительные квартиры.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Пока Рыжий завтракает, из соседней комнаты, потягиваясь, выходит зенненхунд – огромная и улыбчивая собака. Четвероногий полицейский поднимает суровый взгляд на товарища. Этого достаточно – гигантский зенненхунд тут же отступает от маленького коротколапого пса.

- Вот так вот, - смеется Ольга, - Рыжий - очень хорошая пастушья собака с явными лидерскими задатками. Упрямый, наглый и циничный. Как только он появился в нашем доме, сразу же начал продавливать всех своим поведением. Знает, как подвинуть другую личность, все обходили его стороной.

В семье Ольги живут сразу четыре пса – две овчарки, зенненхунд по кличке Кира, с которой мы уже познакомились, и Рыжий. Несмотря на то, что корги из них самый маленький, построить всю живность в доме короткие лапки ему не помешали. Но с одним из соседей - бельгийской овчаркой Зигером – Рыжий дружит особенно крепко. Они лучшие друзья, и вместе служат в правоохранительных органах.

Еще несколько минут у Ольги уходит на сборы, и мы начинаем выдвигаться на Московский вокзал – рабочее место Рыжего и Зигера.

07:50. Главный пассажир

На работу Рыжий добирается на личном автомобиле. Ольга – за рулем, он в специально оборудованном багажнике. Ведет себя в дороге корги-полицейский спокойно и предпочитает вздремнуть.

- За свою жизнь Рыжий побывал в Липецке и Тольятти – ездили туда на соревнования по послушанию. И, естественно, объездили по работе почти всю Нижегородскую область. Путешествовать он любит, - рассказывает Ольга.

Правда, за границей он не бывал ни разу, но его и здесь неплохо кормят!

Рыжий - единственный в стране корги-полицейский и уже три года служит в Управлении на транспорте МВД России по ПФО, раскрывает наркопреступления.Фото: Юлия ИСАЕВА

09:15. Популярность – не порок

К трудовому дню Рыжий готовится в комнате полиции: настраивается на рабочий лад, получает команды, причесывается, а к приезду важного начальства может даже принарядиться в полицейскую форму. Но в рядовые будни он предпочитает ходить по вокзалу «голышом». На службе он несколько раз делает обходы по вокзалу, выезжает на обыски, в нарколаборатории или подозрительные квартиры. Да, он обучен поиску запрещенных веществ.

- Вообще, корги – это овчарка. И относиться к нему надо соответствующе. Работать они любят. Не понимаю, почему эту породу стали преподносить как милых собачек. Ведь разводить корги надо не ради денег и красивой внешности, а ради мозгов, - размышляет Ольга, показывая нам привычный для Рыжего маршрут обхода.

Рыжий обучен поиску запрещенных веществФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Увлеченные разговором, мы не заметили, как к маленькому копу подбежал ребенок с криками «Мама, мама, смотри, какая милая собачка, она полицейский, хочу потрогать». Ольга вежливо кивает, и мальчик принимается наглаживать Рыжего. Пока мы стояли в середине главного зала вокзала, пассажиры то и дело посматривали на лохматого правоохранителя. Что не удивительно – Рыжего не раз показывали по центральным телеканалам, он стал настоящей звездой.

После того, как люди отходят, мы продолжаем обход.

- Вообще Рыжий не любит эти милости. Если люди адекватные спрашивают сфотографироваться или потрогать, я не против, а если просто тянут руки – запрещаю. Это же вторжение в личное пространство, а он это не очень любит. Особенно он недолюбливает пьяных и неадекватных, - говорит Ольга.

Как оказалось, маленький наркоборец может найти «запрещенку» где угодно – за батареями в соседнем кабинете, в мусорном баке на перроне, в сумке у пассажира электричкиФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

12:35. «Комсомолка» - наркодилер

Чтобы проверить маленького полицейского «в деле», одной из нас пришлось взять на себя роль «дилера» - Ольга выдала нам имитатор героина в специально пропитанной баночке, и, спрятав «дозу» в карман куртки, мы отправились в зону ожидания. Через несколько минут Рыжий, проходивший мимо, резко заводил носом. Он кинулся в нашу сторону, положил лапы на куртку и посмотрел на хозяйку – здесь, мол, что-то нечистое. Несколько секунд – и ты пойман. Идеальный нюх!

Следующее испытание ждало Рыжего в зоне хранения багажа – баночка с «наркотиками» была спрятана в одной из 100 камер. И здесь корж тоже справился на отлично – меньше, чем за минуту, он обежал ящики, залез лапами в нужную ячейку и посмотрел на начальницу. А за каждое испытание Ольга поощряла его вкусняшками.

Баночка с «наркотиками» была спрятана в одной из 100 камер. И здесь корж справился на отлично – нашел запрещенку меньше, чем за минутуФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Как оказалось, маленький наркоборец может найти «запрещенку» где угодно – за батареями в соседнем кабинете, в мусорном баке на перроне, в сумке у пассажира электрички. Не удивительно, что Рыжий – один из самых востребованных и уважаемых сотрудников управления МВД на транспорте. От такого точно не уйти.

Вообще Рыжий не очень любит излишнее внимание поклонников, но сфотографироваться с «Комсомолкой» не отказалсяФото: Юлия ИСАЕВА

16:00 Тяжело в учении – легко в бою

Если вы думаете, что жизнь полицейского коржика – это исключительно прогулки по вокзалу и умилительные селфи с пассажирами, то вы заблуждаетесь. Как и любой другой сотрудник правоохранительных органов, четвероногий коп должен регулярно тренироваться. Как говорится, на кинолога надейся, а сам не плошай. Чтобы увидеть Рыжего в деле, едем в нагорную часть города. Здесь между автозаправкой и автосалоном притаилась небольшая тренировочная площадка, где служебные Шарики могут отработать самые сложные приемы. Рыжему там знаком каждый куст и каждый столб, поэтому из машины он выпрыгивает первым и, радостно помахивая хвостиком, бежит к снарядам.

- Обычно тренировки у нас проходят два раза в неделю, - объясняет Ольга. – На каждой из них своя программа: послушание, управление, выдержка и защита. Как правило, целиком программу мы не прогоняем, только отдельные части. Больше всего времени уходит на аджилити – это беговая тренировка, где собака должна преодолевать снаряды в определенной последовательности. Обычно аджилити он тренирует часа полтора.

Как и любой другой сотрудник правоохранительных органов, четвероногий коп должен регулярно тренироватьсяФото: Юлия ИСАЕВА

К счастью, сегодня у Рыжего программа покороче – надо отработать элементы борьбы и взять барьер высотой около полуметра.

- Сейчас у него лайт-режим в тренировках – все-таки уже семь лет в органах, - рассказывает Ольга, пока другой кинолог облачается в специальный костюм для борьбы. Прокусить такой не сможет не то что корги, но и любая пиранья. – А когда он только готовился к службе, то тренировался каждый день. У нас ведь не забалуешь!

16:40 «Осторожно, злой корги!»

Как только наступает время тренировки, нас просят отойти в сторонку – а то не ровен час угодишь на зубок к «свирепому корги». Поначалу мы восприняли это предупреждение, как шутку. Но…

- Бери его! – кричит кинолог Евгений Большаков, отходя от Рыжего метров на пять.

Ольга подхватывает его за ошейник и четвероногий коп меняется на глазах: злобное рычание, заливистый лай и готовность тут же броситься в атаку. Одним словом, настоящий свирепый пес.

Ничего удивительного, настоящий свирепый песФото: Юлия ИСАЕВА

- Пускай! – раздается голос мужчины.

Рыжий за пару секунд настигает «подозреваемого» и остервенело вгрызается ему в ватный нарукавник, подпрыгнув на высоту полутора метров. Отделаться от такого копа будет посложнее, чем справиться с парочкой здоровых омоновцев.

На тренировке Рыжий за пару секунд настигает «подозреваемого» и остервенело вгрызается ему в ватный нарукавник, подпрыгнув на высоту полутора метровФото: Юлия ИСАЕВА

- На самом деле собака может эффективно бороться с человеком, если в ней есть хотя бы 35 килограмм веса, - рассказывают кинологи, тихонько опуская Рыжего на землю. – А в корги всего-то 17 килограмм! Но он все равно очень старается реализовать эту свою функцию. У него настоящий дух воина! Поэтому мы и ввели для него это упражнение – оно у него самое любимое.

17:20 «Высота корги не помеха»

Когда в начале тренировки нам говорили, что Рыжему придется взять высоту, мы грешным делом подумали, что «оседланный» минуту назад кинолог и есть эта высота. Но нет – четвероногому копу предстояло перепрыгнуть через самый настоящий барьер. Хоть и «карликовом» варианте.

- У него короткие лапы, поэтому взять большую высоту он не в состоянии, - объясняет Ольга. – Максимум барьер в 40-50 сантиметров. Но и это ему в плюс – особенно в преддверии соревнований. Каждый год он ездит на российский чемпионат по послушанию. И частенько привозит награды. К примеру, в 2015 году он выиграл чемпионат России по мини ОКД, а в 2016 году – занял третье место. Думаю, в сентябре опять туда поедем, если будет в хорошей физической форме. В этом году будет особенно сложно, ведь ему предстоит соревноваться с большими служебными собаками.

У маленького копа настоящий дух воинаФото: Юлия ИСАЕВА

На форму Рыжему грех жаловаться – барьер в 45 сантиметров он преодолел с легкостью. А потом еще несколько раз повторил трюк на бис. Главное – почаще кормить вкусняшками!

19:10 Домашний соня

Вообще Ольга и Рыжий работают сутками: как заступили в девять утра, так до девяти утра следующего дня на службе. Однако сегодня, по случаю приезда «Комсомолки» для четвероногого полицейского сделали исключение – уже в семь часов разрешили вернуться домой.

- Давай, забегай, - открывает дверь коржику десятилетняя дочка Ольги Даша. – Я тебе на кухне уже миску поставила

Когда-то именно для Даши Рыжего и купили – на ее первый день рождения. Так они и росли вместе. Она – юным кинологом, он - первым в России корги-полицейским.

- Уже в этом году Рыжий должен официально выйти на пенсию, - рассказывает Ольга, пока четвероногий коп уплетает свой ужин. – Но занятия мы оставлять не будем – иначе собака начнет скучать по работе. Скорее всего, он будет ходить с Дашей в кинологический клуб, где продолжит тренировки.

После ужина, особенно не церемонясь, Рыжий отправляется на боковую: поработали, поели, теперь можно и поспать. Тем более что беготню за косточками и другие игрушки он не признает – не барское это дело. А вот поваляться на диване не прочь, да только строгий начальник в лице хозяйки ему такую роскошь не особенно позволяет – дисциплина превыше всего.

СПРАВКА КП

Сейчас Рыжему уже 9 лет. Помимо идеальных служебных качеств, он имеет еще и идеальную родословную. Мама у него занималась спортом, а папа – знаменитый корги по кличке Андвол Я Твой Кумир с богатым послужным списком. Он занимался пастьбой, ОКД (общий курс дрессировки) и даже снимался в роли пса Гоши в известной рекламе сока «Моя семья». Кумир собрал все титулы, какие только возможно было – не раз был чемпионом мира, чемпионом Европы и занимал первые места на соревнованиях в России.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Как-то раз Рыжий вместе со своей напарницей Кирой, чистопородным зенненхундом, пробрались в ванную, где лежали 100 килограммов мяса. Именно столько Ольга запасла на свою собачью гвардию.

- Не знаю точно, сколько они съели. Думаю, килограмма 4-5. Но дома меня встретили два пушистых шарика на лапках, - вспоминает кинолог. – Даже по квартире они передвигались с большим трудом. Чтобы вернуть их в прежнее состояние, пришлось устроить трехдневную голодовку.