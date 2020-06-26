Стало известно, кто и как будет восстанавливать сгоревший музей имени Горького

Восстановление сгоревшего литературного музея имени Горького возьмет на себя администрация Нижнего Новгорода. Также поддержка будет оказана со стороны регионального правительства. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Нам с коллегами из управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области еще только предстоит оценить, насколько пострадали интерьеры, - рассказал Юрий Шалабаев. – Вслед за этим будет приниматься решение о восстановлении здания. Это будет сделано в кратчайшие сроки.

К счастью, большинство экспонатов были вывезены из музея еще осенью прошлого года перед началом реставрационных работ. Оставшиеся в здании люстры XIX века пожарным удалось спасти.

В тушении пожара были задействованы 114 человек и 36 единиц техники.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, пожар в здании литературного музея имени Горького вспыхнул около 17:20 25 июня. Пожару сразу же был присвоен второй ран сложности. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Изначально загорелся второй этаж здания, однако существовала угроза распространения огня на другие части здания. Полностью потушить пожар удалось только около десяти часов вечера. В тушении пожара были задействованы 114 человек и 36 единиц техники.

Потушить пожар удалось только к десяти часам вечера.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Причина пожара сейчас выясняется, – пояснили в региональном ГУ МЧС по Нижегородской области. – Во время пожара произошло частичное обрушение чердачного перекрытия. К счастью, жертв и пострадавших нет. Находившийся в здании охранник был эвакуирован.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/787112" frameborder="0"></iframe> Пожар в Литературном музее в Нижнем Новгороде.

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