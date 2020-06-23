2020-06-23T13:43:19+03:00
Дом. Семья

«Уточки заменили арзамасского гуся»: Разгуливающее по дорогам утиное семейство научило арзамасских водителей вежливости

За историей утиных путешествий следит весь город [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Разгуливающее по дорогам утиное семейство научило арзамасских водителей вежливости. ФОТО: "Арзамас 1578"Разгуливающее по дорогам утиное семейство научило арзамасских водителей вежливости. ФОТО: "Арзамас 1578"
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Вот уже несколько дней жители Арзамаса любуются необычным зрелищем – целое утиное семейство во главе с мамой-уткой разгуливает по трассе. При этом все проезжающие мимо водители их пропускают.

- Путешествие уточек по Арзамасу продолжается, - выложили видеозапись прогулки в группе «Арзамас 1578».

Удивительно милый ролик вызвал множество положительных комментариев. Некоторые и вовсе сравнили утиное семейство со знаменитым арзамасским гусем.

- Уточки заменили Арзамасского гуся и стали достопримечательностью нашего города, - уверена Людмила Редькина.

- Может, знак там поставить «Осторожно утки»? – предложил Юрий Попок. – А то могут и придавить.

- Спасибо, уважаемые водители, что не раздавили, - поблагодарила Зоя Гатилова.

Стоит отметить, что в этом году в Арзамасе вообще наблюдается необычное нашествие уток. Начиная с апреля, горожане видят их на всех городских прудах и в парках. Они гуляют рядом с предприятиями и обычными жилыми домами. И, как оказалось, даже учат водителей вежливости на дорогах.

Напомним, ранее мы писали об обосновавшемся в парке «Швейцария» семействе лисят и открывших купальный сезон лосятах. В сравнении с прошлыми годами животные стали гораздо чаще появляться рядом с людьми.

Уточки в Арзамасе.Видео: "Арзамас 1578"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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