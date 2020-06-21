«Обличение дилетантизма и лжеграмотности»: Блогер-лингвист раскритиковал нижегородскую «училку» Татьяну Гартман за речевые ошибки

Лингвист и видео-блогер Микитко сын Алексеев опубликовал на своем YouTube-канале новое видео, в котором упрекнул нижегородскую «училку» Татьяну Гартман в том, что она совершает речевые ошибки. Молодой человек считает, что внимание общества нужно привлекать к актуальным вопросам языкознания.

В своем ролике Микитко заявил, что Гартман зря накинулась на телеведущего Александра Зудина. Недавно «училка» обвинила его в том, что он употребляет в речи несуществующие числительные – например, «в нескольких стах метрах». Лингвист утверждает, что такое выражение есть и используется достаточно часто, а особенно в классической литературе.

УЧИЛКА Татьяна Гартман РАЗГРОМНАЯ КРИТИКА ОТ ЛИНГВИСТА. Обличение дилетантизма и лжеграмотности.

Также Микитко обратил внимание на слово «кушать», которое, по словам Татьяны Гартман, сегодня можно употреблять по отношению к детям. Блогер с этим категорически не согласен.

- «Слово «кушать» - это такая лакмусовая бумажка для дилетантов, которые пересказывают бред из третьесортных советских словарей, - заявил он.

Помимо этого, молодой человек сделал подборку выражений Гартман, в которых она тоже допускает речевые ошибки. Он посоветовал «училке» не искать изъяны в речи чужих людей, а лучше обратить внимание на слова Парфенова, Дудина и Невзорова.

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