2020-06-09T18:52:36+03:00
Общество

Юрий Дудь покаялся перед нижегородской «училкой»

Журналист и видеоблогер пообещал подучить русский язык [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Юрий Дудь покаялся перед нижегородской «училкой».Юрий Дудь покаялся перед нижегородской «училкой».
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Ведущая собственного шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман уже не первый год публично разбирает речевые ошибки Юрия Дудя. То он неправильно произнес слово «возрастов» (с ударением на последнюю «о» вместо первой), то не так сказал «черпали» (с ударением на «е» вместо «а»).

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Юрий Дудь покаялся перед нижегородской училкой
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За все время существования видеоблога, в котором нижегородка учит своих подписчиков правильному русскому языку, фамилия известного журналиста звучала минимум в пяти выпусках. И вот наконец Юрий Дудь отреагировал на критику учительницы русского языка и литературы.

- Спасибо большое Татьяне Гартман за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой, - написал журналист в своем «Инстаграме».

Кстати, в недавнем выпуске шоу «училка» разобрала ошибки Дудя, связанные не только с неправильным ударением в словах. Так, Гартман не смогла пройти мимо неверного употребления глагола закончить.

- Когда говорят о школе, вузе или любом другом учебном заведении, нужно употреблять глагол окончить - окончание вуза, а не закончание. Во многих других случаях глаголы окончить и закончить могут быть взаимозаменяемыми: закончил работу, окончил работу, - пояснила «училка».

Дудь поправляет, ошибается и исправляется..Нижегородская "училка" посвятила журналисту и видеоблогеру новый выпуск своего шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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