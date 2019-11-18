2019-11-18T18:06:18+03:00
Телевизор

«Он ошибся, а не оговорился»: Нижегородская «училка» раскритиковала Федора Бондарчука за ошибки в прилагательном

Вместе с режиссером под раздачу угодили телеведущий Сергей Малоземов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская «училка» раскритиковала Федора Бондарчука за ошибки в прилагательном.Нижегородская «училка» раскритиковала Федора Бондарчука за ошибки в прилагательном.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Темой очередного выпуска YouTube-канала «Училка Vs ТВ» стали ударения в именах прилагательных. И хотя сама Татьяна Гартман признает, что тема эта далеко не самая сложная, ошибки в ней совсем не редкость.

- Имя прилагательное – не самая проблемная часть речи, но ошибочки встречаются, - заявила нижегородская «училка». – Например, у Сергея Малоземова в программе «Еда живая и мертвая» на канале НТВ.

- СливОвая сосиска со сливОвой горчицей на сливОвом фестивале. Все сливОвое… - перечисляет в кадре телеведущий, раз за разом повторяя одну и ту же ошибку.

- Очень жаль, что все сливОвое и нет ничего слИвового, - комментирует его ошибки Татьяна Гартман. - А ведь именно так, «слИвовый» должно звучать это прилагательное. Слово образовано от существительного «слива». В нем сильный корень и ударение падает на него. Причем в однокоренных словах это ударение сохраняется: «слИвовица», чернослИв, слИвка, слИвовый.

Темой очередного выпуска YouTube-канала «Училка Vs ТВ» стали ударения в именах прилагательных. Фото: Кадр видео

Темой очередного выпуска YouTube-канала «Училка Vs ТВ» стали ударения в именах прилагательных.Фото: Кадр видео

Не менее серьезный промах допустил и кинорежиссер Федор Бондарчук, тоже угодивший под пристальное внимание нижегородской училки.

- Следующее прилагательное попроще и тем удивительнее тот факт, что в программе «Кино в деталях» на СТС Федор Бондарчук в нем допустил ошибку, - отметила Татьяна Гартман. - Причем он ошибся, а не говорился, потому что слово произнес несколько раз.

- Фильм обещает стать прорЫвным для российского кинематографа. Что же касается нашего гостя, то прорЫвный и резонансный становится любая его работа, - заявил кинорежиссер, представляя актера Евгения Миронова.

- Прозвучало ПрорЫвный вместо прорывнОй, - указала нижегородская училка. - Да, конечно, это слово образовалось от существительного «прорыв» с ударением на Ы. Но в прилагательном ударение происходит на окончание – прорывнОй, прорывнЫм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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