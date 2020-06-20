2020-06-20T12:30:24+03:00
Происшествия

Второй водитель умер после жуткого ДТП под Нижним Новгородом с участием младенца

Таким образом в автокатастрофе, которая произошла вечером 19 июня, погибла целая семья [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Изменить размер текста:

Количество жертв чудовищной автомобильной аварии на 74-м км трассы Нижний Новгород - Саратов выросло до пяти. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области, скончался второй водитель-участник ДТП.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» рассказывала, что трагедия произошла в 21.15 19 июня 2020 года в Дальнеконстантиновском районе. По предварительным данным сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ водитель и пассажир «пятнашки» скончались на месте. Также умерла женщина, находившаяся в «одиннадцатой», а также ее грудная дочка.

Водителя ВАЗ-2111 госпитализировали. Однако спасти молодого человека не удалось. В два часа ночи сердце мужчины остановилось, сообщили в Госавтоинспекции.

Таким образом в автокатастрофе погибла целая семья, ехавшая в автомобиле ВАЗ 2111: 29-летний мужчина, 26-летняя женщина и их трехмесячная дочка. В другом отечественном авто скончались 25-летний водитель и 21-летняя пассажирка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое взрослых и двухмесячный малыш погибли в жутком ДТП под Нижним Новгородом

Трагедия произошла около десяти часов вечера в Дальнеконстантиновском районе (подробности)

Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области

В аварии погибли трое взрослых и двухмесячный ребенок (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нина Долгова: «Поправки в Конституцию важны для развития нашей страны»
В Уфе нашли тело ребенка, которого отец увез в неизвестном направлении восемь месяцев назад
К октябрю планируется завершить реконструкцию двух участков дорог в Гагинском районе
Свечи, выложенные в форме звезды, зажгут в парке Победы
Мария Кузнецова: «Голосуя за поправки в Конституцию, мы демонстрируем ответственность за наше общее будущее»
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 июня 2020 года: Число пациентов с COVID-19 в Канавине перевалило за 1,2 тысячи
Ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 20 июня
Еще 101 дежурная группа откроется в нижегородских детсадах с 22 июня
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года составляет 8372 человека
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года выросло до 193 человек
Поправки к Конституции: Сохранение природного богатства, отношение к животным и поддержка волонтеров и НКО
Мать и ее трехлетняя дочь пропали в Заволжье
Капуста и куриные яйца стали стоить дешевле в Нижегородской области
Светлана Локоткова: «В обновленной Конституции забота о детях станет важнейшей государственной задачей»
Тесты на COVID-19 сдали более 333 тысяч нижегородцев
Почти 10 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в Московском районе до конца июня
Более 91 тысячи нижегородцев хотят участвовать в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
Канавинский мост и центр Нижнего Новгорода перекроют на выходные
Глеб Никитин принял участие в совещании Владимира Путина по вопросам экономики
Коэффициент распространения Covid-19 в Нижегородской области снова превысил 1
Библиотеки и музеи начнут открываться в Нижегородской области с 22 июня 2020 года
Нижегородским частным перевозчикам предложили помощь в оформлении субсидий
В нижегородских ЗАГСах разрешена торжественная регистрация браков