Второй водитель умер после жуткого ДТП под Нижним Новгородом с участием младенца

Количество жертв чудовищной автомобильной аварии на 74-м км трассы Нижний Новгород - Саратов выросло до пяти. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области, скончался второй водитель-участник ДТП.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» рассказывала, что трагедия произошла в 21.15 19 июня 2020 года в Дальнеконстантиновском районе. По предварительным данным сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ водитель и пассажир «пятнашки» скончались на месте. Также умерла женщина, находившаяся в «одиннадцатой», а также ее грудная дочка.

Водителя ВАЗ-2111 госпитализировали. Однако спасти молодого человека не удалось. В два часа ночи сердце мужчины остановилось, сообщили в Госавтоинспекции.

Таким образом в автокатастрофе погибла целая семья, ехавшая в автомобиле ВАЗ 2111: 29-летний мужчина, 26-летняя женщина и их трехмесячная дочка. В другом отечественном авто скончались 25-летний водитель и 21-летняя пассажирка.

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