2020-06-20T00:06:27+03:00
Происшествия

Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области

В аварии погибли трое взрослых и двухмесячный ребенок
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской областиПоявились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской областиФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
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Появились первые фотографии с места жуткого ДТП, произошедшего в Нижегородской области вечером в пятницу, 19 июня 2020 года. Напомним, трагедия произошла на 74-м километре трассы Нижний НовгородСаратов в Дальнеконстантиновском районе. Около десяти часов вечера водитель ВАЗ-2115 вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2111.

Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской области Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Появились фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Нижегородской областиФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате погибли водитель и пассажир «пятнашки», а также женщина и двухмесячный ребенок, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2111. Водитель второго автомобиля госпитализирован с ранениями.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и обстоятельства ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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