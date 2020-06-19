Трое взрослых и двухмесячный малыш погибли в жутком ДТП под Нижним Новгородом

Чудовищная трагедия произошла вечером в пятницу, 19 июня 2020 года, в Нижегородской области – в результате жуткого ДТП погибли сразу четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, ДТП произошло около десяти часов вечера в Дальнеконстантиновском районе, на 74-м километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111.

Трое взрослых и двухмесячный малыш погибли в жутком ДТП под Нижним НовгородомФото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате водитель и пассажир «пятнашки» погибли на месте. Также скончались 27-летняя женщина, находившаяся в «одиннадцатой», и ее двухмесячный ребенок. Водитель ВАЗ-2111, 29-летний мужчина, госпитализирован с ранениями.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - добавили в пресс-службе ведомства.

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