Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 20 июня 2020 года: Выявлено 228 новых случаев заболевания

Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области на 20 июня 2020 года выросло до 15328 человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 228 нижегородцев.

Отметим, что регион находится на пятом месте в России по числу новых случаев заражения за последние сутки. Больше заболевших только в Москве - 1057, Московской области - 591, Ханты-Мансийском автономном округе - 280 и Санкт-Петербурге - 232.

Ранее сообщалось, что спустя долгое время вновь заработают кафе и рестораны. Власти разрешили им открыть летние веранды и террасы при условии соблюдения посетителями социальной дистанции и подключения к системе видеоаналитики.

Вдобавок ко всему нижегородцам разрешили заключать браки в торжественной обстановке.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 20 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15328 человек;

- число умерших выросло до 193 человек;

- число выздоровевших выросло до 8372 человек.

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