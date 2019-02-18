«Откупоривает и черпает»: Нижегородская «училка» обсудила ляпы Юрия Дудя

Учительница русского языка Татьяна Гартман представила новый выпуск авторского шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале. Блюстительница грамотности переключилась с телеведущих на блогеров, и первым под раздачу попал Юрий Дудь.

Нижегородская "училка" прошлась по Юрию Дудю и Михаилу Галустяну.На YouTube-канале "Училка vs ТВ" новый разбор ошибок, допущенных медийными персонами.

- Как вы готовились к этой роли? Где чЕрпали материал, вдохновение? - спросил Юрий у актера Сергея Бурунова.

«Училка» замахала руками: не чЕрпают, а черпАют! Аналогичную ошибку, кстати, допустил бывший кавээнщик Михаил Галустян в шоу «Осторожно, Собчак!»

- И все-таки я настаиваю, что в этом слове ударение во всех формах падает на «е» в корне, - заявила Татьяна Гартман.

Но с Дудем не покончено. Ему оказался не по зубам еще один глагол.

- Когда ушел Носков, тогда же группа и откупОрилась от Намина, так? - поинтересовался блогер у певца Александра Маршала.

- Что значит откупОрилась? - переспросил артист.

Нижегородская учительница возмутилась: действительно, что значит откупОрилась? Ведь правильно говорить откУпорилась. Ударение в этом случае всегда на «у» в корне слова.

Некоторые проблемы со склонением существительных возникли у блогера Ирины Шихман.

- В доме у Ирины Александровны находится съемочная группа - человек десять. Все мужики и я. Мужики очень разных возрастОв, - заявила она.

- Состав съемочной группы неплохой, но мужики бывают не разных возрастОв, а вОзрастов, - обратила внимание «училка». - Для запоминания читаем Пушкина: «Любви все возрасты покорны».

Напоследок нижегородка прошлась по блогеру из Санкт-Петербурга Николаю Соболеву.

- Это абсурд! Человек, похоже, даже не ознакАмливался с содержанием предыдущих эфиров, - возмутился молодой человек.

Учительница напомнила, что слова «ознакАмливаться» в русском языке нет. Зато существуют такие слова, как «ознакомиться» и «ознакомляться».

- В корне буква «о» всегда ударная. Проверочное слово «знакомый». Поэтому мы не говорим «знакамиться», - заключила Гартман.