«Училка» из Нижнего Новгорода придралась к Леониду Якубовичу и Юрию Дудю

Блогер Татьяна Гартман в очередном выпуске на YouTube-канале «Училка vs ТВ» подняла тему склонения существительных. По словам нижегородской учительницы, частенько при изменении существительных по падежам возникают проблемы с ударениями.

Нижегородская "училка" взялась за склонения существительных.В новом выпуске под раздачу попали Леонид Якубович и Юрий Дудь

- Есть несколько схем, по которым склоняются существительные, и многочисленная часть проблемных слов имеет неподвижное ударение. О таких случаях и пойдет речь, - заявила Гартман в начале нового выпуска.

Первым под раздачу попал бессменный телеведущий «Поля чудес» на Первом канале.

- Однажды в девятнадцатом веке в России комиссия проверяла складЫ царского интендантства, - сообщил Леонид Якубович.

Вероятно, ведущий забыл, что в слове «склад» неподвижное ударение, а значит, во всех падежах и числах оно не меняется. Аналогичная картина со словами «шарф» и «факел».

- Мы специально заматываем шарфОм голову, - выдала гимнастка Ляйсан Утяшева в одной из телепередач.

- Потом научился тушить факелА ртом, - заявил актер Роман Курцын на ТВ.

И в первом, и во втором случаях ударение в корне сохраняется, напоминает «училка».

Проблемы с ударением при спряжении существительных налицо и у журналиста Юрия Дудя.

- У нас умение работать с людьми разных взглядов и разных возрастОв… - сказал Юрий в одном из выпусков шоу «Вдудь».

Нижегородка Татьяна Гартман настаивает, что в слове «возраст» неподвижное ударение на «о». А, значит, говорить надо так: «вОзрастов»!

Напоследок блогер привела пример со словом-победителем, которое, по ее наблюдениям, медийные личности чаще всего произносят неверно. Речь о слове «аэропорт».

- На вокзалах, в аэропортАх дежурят патрули, - выдал звезда сериала «Мажор» Дмитрий Шевченко.

- Курение запрещено в аэропортАх, вокзалах, - заявил депутат Госдумы РФ Николай Герасименко.

«Училка» обратила внимание подписчиков на то, что слово «аэропорт» тоже имеет неподвижное ударение. Поэтому правильно говорить «аэропОрта», «аэропОрту», «аэропОртам», «аэропОртах», но - «в аэропортУ».