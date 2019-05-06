2019-05-06T14:32:24+03:00
Общество

«Училка» из Нижнего Новгорода придралась к Леониду Якубовичу и Юрию Дудю

Блогер отругала ведущих за неправильные ударения в существительных [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Нижегородская "училка" взялась за склонения существительных.Нижегородская "училка" взялась за склонения существительных.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Блогер Татьяна Гартман в очередном выпуске на YouTube-канале «Училка vs ТВ» подняла тему склонения существительных. По словам нижегородской учительницы, частенько при изменении существительных по падежам возникают проблемы с ударениями.

Нижегородская "училка" взялась за склонения существительных.В новом выпуске под раздачу попали Леонид Якубович и Юрий Дудь

- Есть несколько схем, по которым склоняются существительные, и многочисленная часть проблемных слов имеет неподвижное ударение. О таких случаях и пойдет речь, - заявила Гартман в начале нового выпуска.

Первым под раздачу попал бессменный телеведущий «Поля чудес» на Первом канале.

- Однажды в девятнадцатом веке в России комиссия проверяла складЫ царского интендантства, - сообщил Леонид Якубович.

Вероятно, ведущий забыл, что в слове «склад» неподвижное ударение, а значит, во всех падежах и числах оно не меняется. Аналогичная картина со словами «шарф» и «факел».

- Мы специально заматываем шарфОм голову, - выдала гимнастка Ляйсан Утяшева в одной из телепередач.

- Потом научился тушить факелА ртом, - заявил актер Роман Курцын на ТВ.

И в первом, и во втором случаях ударение в корне сохраняется, напоминает «училка».

Проблемы с ударением при спряжении существительных налицо и у журналиста Юрия Дудя.

- У нас умение работать с людьми разных взглядов и разных возрастОв… - сказал Юрий в одном из выпусков шоу «Вдудь».

Нижегородка Татьяна Гартман настаивает, что в слове «возраст» неподвижное ударение на «о». А, значит, говорить надо так: «вОзрастов»!

Напоследок блогер привела пример со словом-победителем, которое, по ее наблюдениям, медийные личности чаще всего произносят неверно. Речь о слове «аэропорт».

- На вокзалах, в аэропортАх дежурят патрули, - выдал звезда сериала «Мажор» Дмитрий Шевченко.

- Курение запрещено в аэропортАх, вокзалах, - заявил депутат Госдумы РФ Николай Герасименко.

«Училка» обратила внимание подписчиков на то, что слово «аэропорт» тоже имеет неподвижное ударение. Поэтому правильно говорить «аэропОрта», «аэропОрту», «аэропОртам», «аэропОртах», но - «в аэропортУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нижегородская "училка" Татьяна Гартман против безграмотности телевизионщиков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Бензин и дизельное топливо будут производить в Дзержинске
С 8 мая будут запущены прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи
Нижегородцы просят поддержать реконструкцию хоккейной коробки на проспекте Гагарина
Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево
Компания молодежи и пятилетний ребенок перевернулись на иномарке в Арзамасском районе
15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем Новгороде
220 свадеб сыграли нижегородцы на пасхальной неделе
80 строений сгорело из-за пала сухой травы в Нижегородской области
Шесть фактов незаконного оборота наркотиков выявили нижегородские полицейские за сутки
Нижегородский музей Пушкина станет участником акции «Ночь музеев»
Похитителя камеры видеонаблюдения с садового участка задержали в Нижегородской области
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 6 по 9 мая
Двое мужчин обокрали сельскую столовую в Нижегородской области
Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей
ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»
Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»
Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей