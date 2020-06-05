2020-06-05T15:23:22+03:00
Происшествия

Появились подробности жуткой аварии с участием двух фур на Южном обходе

В сети опубликованы фотографии с места ДТП [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznn
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Два большегруза столкнулись на 422 километре Южного обхода Нижнего Новгорода днем 5 июня. Изначально сообщалось, что в результате ДТП пострадали двое, однако позже в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области заявили: ранение получил один участник аварии.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

- По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» врезался в «КамАЗ», который ехал впереди. От удара отечественная фура опрокинулась на проезжей части, - рассказали в ГИБДД. - 52-летнего водителя «Скании» с травмами доставили в больницу.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Вместе с тем в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород добавили, что движение на участке трассы М-7 в направлении Москвы было перекрыто из-за аварии с большегрузами. Однако сейчас движение восстановлено.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

- Сотрудниками полиции осуществляются работы по регулированию движения. Выясняются все обстоятельства происшествия, - уточнили в управлении.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Напомним, вечером 4 июня в Богородском районе произошла другая страшная авария, в которой, однако, без жертв не обошлось. «Комсомольская правда» писала, что в результате аварии с участием большегрузов и легкового автомобиля погибла супружеская пара. Еще три участника ДТП, включая 10-летнего ребенка, получили травмы.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

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ИСТОЧНИК KP.RU

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