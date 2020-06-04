В Богородском районе столкнулись четыре автомобиля, два участника ДТП погибли

Около полутора часов назад в Богородском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств – двух фур и двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате аварии погибли двое супругов 1979 года рождения. Еще три участника ДТП, включая десятилетнего ребенка, получили травмы разной степени тяжести. Как видно из кадров с места происшествия, легковушка с логотипом автошколы оказалась зажата между двумя большегрузными автомобилями.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшие отправлены в больницы.

Ранее сообщалось, что полиция ищет вандалов, разгромивших благоустроенную территорию Гребного канала.

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