В Богородском районе столкнулись четыре автомобиля, два участника ДТП погибли
Около полутора часов назад в Богородском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств – двух фур и двух легковых автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области.
По информации УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в результате аварии погибли двое супругов 1979 года рождения. Еще три участника ДТП, включая десятилетнего ребенка, получили травмы разной степени тяжести. Как видно из кадров с места происшествия, легковушка с логотипом автошколы оказалась зажата между двумя большегрузными автомобилями.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшие отправлены в больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU