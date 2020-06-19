Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

С начала пандемии коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано более 15 тысяч случае заражения. Пока число заболевших все еще продолжает расти - за последние сутки диагноз подтвердился еще у 219 жителей региона.

При этом наибольшее число пациентов с COVID-19 проживают на территории областного центра - в Нижнем Новгороде вирус подхватили 7 233 человека. В Павловском районе COVID-19 обнаружен у 906 жителей. А число зараженных в Дзержинске уже превысило 800 человек. На третьем месте по числу заболевших коронавирусом в районах области остается городской округ Бор. Затем идут Кстовский и Дивеевский районы.

В настоящий момент карантин продолжает действовать в трех населенных пунктах: Дивееве, Кулебаках и Павлове.

КОНКРЕТНО

Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 19 июня:

Ардатовский – 141 случай

Арзамас – 190 случаев

Арзамасский – 57 случаев

Балахнинский – 208 случаев

Богородский – 406 случаев

Большеболдинский район – 47 случаев

Большемурашкинский – 12 случаев

Бор – 527 случаев

Бутурлинский – 30 случаев

Вадский – 11 случаев

Варнавинский район – 11 случаев

Вачский – 72 случая

Ветлужский – 3 случая

Вознесенский – 25 случаев

Володарский – 188 случаев

Воротынский – 18 случаев

Воскресенский – 56 случаев

Выксунский – 119 случаев

Гагинский – 34 случая

Городецкий – 209 случаев

Д.Константиновский – 66 случаев

Дзержинск – 810 случаев

Дивеевский – 423 случая

Княгининский - 21 случай

Ковернинский – 27 случаев

Краснобаковский – 22 случая

Краснооктябрьский – 168 случаев

Кстовский – 499 случаев

Кулебакский – 419 случаев

Лукояновский – 63 случая

Лысковский – 129 случаев

Навашинский – 205 случаев

Павловский – 906 случаев

Первомайский – 17 случаев

Перевозский – 31 случай

Пильнинский – 93 случая

Починковский – 193 случая

Семеновский – 394 случая

Сергачский – 224 случая

Сеченовский – 68 случаев

Сокольский – 20 случаев

Сосновский – 151 случай

Спасский – 41 случай

Тонкинский – 3 случая

Тоншаевский – 39 случаев

Уренский – 42 случая

Чкаловский – 24 случая

Шарангский – 19 случаев

Шатковский – 189 случаев

Шахунский – 154 случая

Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 7 233 случаев

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 19 июня, составляет 15 100 человек - за последние сутки стало известно еще о 219 случаях. При этом более 8 тысяч нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 188.

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