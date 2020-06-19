Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
С начала пандемии коронавируса в Нижегородской области было зафиксировано более 15 тысяч случае заражения. Пока число заболевших все еще продолжает расти - за последние сутки диагноз подтвердился еще у 219 жителей региона.
При этом наибольшее число пациентов с COVID-19 проживают на территории областного центра - в Нижнем Новгороде вирус подхватили 7 233 человека. В Павловском районе COVID-19 обнаружен у 906 жителей. А число зараженных в Дзержинске уже превысило 800 человек. На третьем месте по числу заболевших коронавирусом в районах области остается городской округ Бор. Затем идут Кстовский и Дивеевский районы.
В настоящий момент карантин продолжает действовать в трех населенных пунктах: Дивееве, Кулебаках и Павлове.
КОНКРЕТНО
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших 19 июня:
Ардатовский – 141 случай
Арзамас – 190 случаев
Арзамасский – 57 случаев
Балахнинский – 208 случаев
Богородский – 406 случаев
Большеболдинский район – 47 случаев
Большемурашкинский – 12 случаев
Бор – 527 случаев
Бутурлинский – 30 случаев
Вадский – 11 случаев
Варнавинский район – 11 случаев
Вачский – 72 случая
Ветлужский – 3 случая
Вознесенский – 25 случаев
Володарский – 188 случаев
Воротынский – 18 случаев
Воскресенский – 56 случаев
Выксунский – 119 случаев
Гагинский – 34 случая
Городецкий – 209 случаев
Д.Константиновский – 66 случаев
Дзержинск – 810 случаев
Дивеевский – 423 случая
Княгининский - 21 случай
Ковернинский – 27 случаев
Краснобаковский – 22 случая
Краснооктябрьский – 168 случаев
Кстовский – 499 случаев
Кулебакский – 419 случаев
Лукояновский – 63 случая
Лысковский – 129 случаев
Навашинский – 205 случаев
Павловский – 906 случаев
Первомайский – 17 случаев
Перевозский – 31 случай
Пильнинский – 93 случая
Починковский – 193 случая
Семеновский – 394 случая
Сергачский – 224 случая
Сеченовский – 68 случаев
Сокольский – 20 случаев
Сосновский – 151 случай
Спасский – 41 случай
Тонкинский – 3 случая
Тоншаевский – 39 случаев
Уренский – 42 случая
Чкаловский – 24 случая
Шарангский – 19 случаев
Шатковский – 189 случаев
Шахунский – 154 случая
Саров – 43 случая (с 1 мая статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 7 233 случаев
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным на 19 июня, составляет 15 100 человек - за последние сутки стало известно еще о 219 случаях. При этом более 8 тысяч нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов увеличилось до 188.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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