Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года: Выявлено 219 новых случаев заболевания

Количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области на 19 июня 2020 года перевалило за 15 тысяч человек. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки диагноз подтвердился у 219 нижегородцев.

Регион опустился на шестое место в России по числу новых заболевших за сутки. В Москве выявлено 1136 зараженных, в Московской области - 646, в Ханты-Мансийском АО - 259, в Свердловской области - 254, а в Санкт-Петербурге - 228.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, число протестированных на коронавирус жителей выросло на 13 % - до 7011 человек. И это самый высокий показатель за все время исследования. В целом в регионе тест сдали 326820 человек, или 10204 жителя на 100 тысяч населения.

Напомним, вечером 18 июня стало известно, что в регионе для посетителей открываются летние веранды и террасы кафе и ресторанов. Решено, что открыться смогут точки общепита, которые подключатся к системе видеоаналитики. Еще одно условие - заполнение не более 30 % посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах. Там также будет действовать ограничение - не более четырех человек за столиком.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 19 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15100 человек;

- число умерших выросло до 188 человек;

- число выздоровевших выросло до 8084 человека.

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