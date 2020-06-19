Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года выросло до 188 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:14:17+03:00

За сутки в нижегородских больницах скончались сразу семь пациентов. Фото: Андрей АБРАМОВ

За сутки в нижегородских больницах скончались сразу семь пациентов

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В Нижегородской области продолжает расти число жертв коронавирусной инфекции. За минувшие сутки пришло подтверждение сразу по семи умершим пациентам, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на замгубернатора, главы минздрава Давида Мелик-Гусейнова.

Добавим, что, по данным на 19 июня 2020 года, количество летальных случаев в Нижегородской области достигло 188. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Сообщалось, что количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за 15 тысяч человек. За сутки диагноз подтвердился у 219 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 19 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15100 человек;

- число умерших выросло до 188 человек;

- число выздоровевших выросло до 8084 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU