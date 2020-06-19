Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года составляет 8084 человека

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:13:19+03:00

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Более восьми тысяч нижегородцев побороли коронавирус (это 53,5 % от общего числа заболевших COVID-19 в регионе). По информации пресс-службы облправительства, за последние сутки из больниц выписан 291 человек.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за 15 тысяч человек. Днем ранее диагноз подтвердился у 219 нижегородцев.

При этом свыше 5,3 тысячи нижегородцев - на амбулаторном лечении, потому что у них болезнь протекает бессимптомно либо в легкой форме. Примерно полторы тысячи человек лечатся в больницах, 15 человек пребывают в обсерваторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 19 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 15100 человек;

- число умерших выросло до 188 человек;

- число выздоровевших выросло до 8084 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU