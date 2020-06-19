Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 июня 2020 года составляет 8084 человека
Более восьми тысяч нижегородцев побороли коронавирус (это 53,5 % от общего числа заболевших COVID-19 в регионе). По информации пресс-службы облправительства, за последние сутки из больниц выписан 291 человек.
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за 15 тысяч человек. Днем ранее диагноз подтвердился у 219 нижегородцев.
При этом свыше 5,3 тысячи нижегородцев - на амбулаторном лечении, потому что у них болезнь протекает бессимптомно либо в легкой форме. Примерно полторы тысячи человек лечатся в больницах, 15 человек пребывают в обсерваторах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 19 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 15100 человек;
- число умерших выросло до 188 человек;
- число выздоровевших выросло до 8084 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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