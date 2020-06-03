Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 116 человек

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года увеличилось до 116 человек. В среду днем на сайте стопкоронавирус.рф появились данные о пяти новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.

Власти заявили, что число пациентов с COVID-19, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких растет с каждым днем.

- Много случаев, когда пациенты возвращаются к нормальной жизни после ИВЛ. Но тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей, - сказал замглавы региона, глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Чиновник также напомнил, что новая коронавирусная инфекция провоцирует обострение хронических заболеваний. Поэтому она представляет особую опасность для лиц старшего поколения. Хотя, как показывает практика, жертвами COVID-19 становятся также молодые люди.

Сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области выросло до 10850 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 347 нижегородцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 10850 человек;

- число умерших выросло до 116 человек;

- число выздоровевших выросло до 4289 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь больниц в Нижегородской области закрыты на карантин

Количество заболевших продолжает расти (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.