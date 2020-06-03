Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года выросло до 116 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 3 июня 2020 года увеличилось до 116 человек. В среду днем на сайте стопкоронавирус.рф появились данные о пяти новых жертвах этого смертельно опасного заболевания.
Власти заявили, что число пациентов с COVID-19, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких растет с каждым днем.
- Много случаев, когда пациенты возвращаются к нормальной жизни после ИВЛ. Но тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей, - сказал замглавы региона, глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
Чиновник также напомнил, что новая коронавирусная инфекция провоцирует обострение хронических заболеваний. Поэтому она представляет особую опасность для лиц старшего поколения. Хотя, как показывает практика, жертвами COVID-19 становятся также молодые люди.
Сообщалось, что количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области выросло до 10850 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 347 нижегородцев.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 3 июня 2020 года):
- число зараженных выросло до 10850 человек;
- число умерших выросло до 116 человек;
- число выздоровевших выросло до 4289 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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