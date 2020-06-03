2020-06-03T12:44:20+03:00
Звезды

«Я могла потерять все, но у меня были принципы»: Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке

Всемирно известная модель призналась, что в начале карьеры ее пытались «слепить на свой лад»
Анастасия НАЗАРОВА
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В начале карьеры нижегородке пришлось бороться за свои широкие брови и естественный цвет волос.В начале карьеры нижегородке пришлось бороться за свои широкие брови и естественный цвет волос.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке, который она совершила в молодости. На откровение супермодель подтолкнули подписчики в «Инстаграме», раскритиковавшие ее за необычное и даже провокационное видеообращение к выпускникам российских школ.

Оказалось, что знаменитой нижегородке пришлось бороться за свои широкие брови и естественный цвет волос, когда она только-только начала строить карьеру модели. Хотя известно, что в модельном бизнесе приходится идти на уступки ради успеха и всемирного признания. Но будущая манекенщица решила быть дерзкой, и его пошло ей на руку.

Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я могла потерять все, но у меня были принципы. Они делали меня сильнее и вызывали уважение в индустрии. Это не было прихотью, как может показаться. Мною вело чувство сохранения. Это было контролем моего имиджа в мире, где все пытались слепить меня на свой лад, - пояснила Наталья Водянова. - Я принимала эти решения, когда мне было 18-19 лет. Было страшно, я плакала, принимая их, боялась, что все отвернутся от меня. Но я знала, что эти решения единственно верные и правильные для меня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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