«Я могла потерять все, но у меня были принципы»: Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке

Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке, который она совершила в молодости. На откровение супермодель подтолкнули подписчики в «Инстаграме», раскритиковавшие ее за необычное и даже провокационное видеообращение к выпускникам российских школ.

Оказалось, что знаменитой нижегородке пришлось бороться за свои широкие брови и естественный цвет волос, когда она только-только начала строить карьеру модели. Хотя известно, что в модельном бизнесе приходится идти на уступки ради успеха и всемирного признания. Но будущая манекенщица решила быть дерзкой, и его пошло ей на руку.

Наталья Водянова рассказала о своем самом дерзком поступке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я могла потерять все, но у меня были принципы. Они делали меня сильнее и вызывали уважение в индустрии. Это не было прихотью, как может показаться. Мною вело чувство сохранения. Это было контролем моего имиджа в мире, где все пытались слепить меня на свой лад, - пояснила Наталья Водянова. - Я принимала эти решения, когда мне было 18-19 лет. Было страшно, я плакала, принимая их, боялась, что все отвернутся от меня. Но я знала, что эти решения единственно верные и правильные для меня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Водянова на изоляции: «Крыша начала ехать, когда пришлось готовить на 10 человек два раза в день»

Топ-модель вспомнила бедное детство, бывшего мужа и непривычную роль принцессы на пьедестале (подробности)

Мама Натальи Водяновой рассказала, почему Антуан Арно 8 лет не женился на ее дочери

Лариса Кусакина раскрыла подробности предстоящей свадьбы модели (подробности)

«Божественная красота»: 18-летний сын Натальи Водяновой снялся в женском образе

При этом сама модель ради съемок в модном журнале примерила мужской парик (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.