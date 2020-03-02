«Божественная красота»: 18-летний сын Натальи Водяновой снялся в женском образе

38-летняя супермодель Наталья Водянова и ее 18-летиний сын Лукас шокировали публику, появившись на обложке французского журнала Numéro в необычных образах. Мать - в мужском парике, а старший сын - в женском. Оба платиновые блондины.

- Яблочко от яблони, - написала знаменитая нижегородка в своем Инстаграме под провокационным снимком.

natasupernova Мать и сын на обложке французского журнала Num ro.

В свою очередь аналогичное фото в своем микроблоге выложил Лукас Портман, подписав его так: «Сюрприз!» Яблоко не далеко падает от яблоньки. Спасибо журналу за эту невероятную возможность».

lucas_portman Лукас регулярно выкладывает фотографии со звездной матерью.

От такой смелости подписчики Водяновой, что называется, выпали в осадок. Многие не сразу поняли, где на фото мать, а где сын. А некоторые вовсе приняли длинноволосого блондина на обложке за дочку супермодели Неву.

- Я думала, это мать и дочь. Красивые. Но мне кажется, что в мальчиках надо показывать мужественность, - отметила adastradecomat.

- А почему сына переодели в дочь? Какой смысл? - поинтересовалась valyeva35.

- Лукас с Невой одно лицо! - считает wayfaring23.

- Просто божественная красота, - добавила glaschinskaja.

lucas_portman Наталья Водянова и ее старший сын Лукас

«Комсомольская правда» рассказывала, что первенец Натальи Водяновой пошел по ее стопам. Впервые на подиуме высокий блондин оказался в июне 2019 года. Лукас дебютировал на Парижской Неделе моды во время показа новой коллекции модного дома Balmain. По подиуму 17-летний юноша продефилировал в блестящей байкерской куртке, черных брюках и темных очках.