2020-06-02T13:34:07+03:00
Звезды

«Дерзайте и будьте дерзкими!»: Не окончившая школу Наталья Водянова дала двоечникам пару советов

Видеообращение супермодели вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитая нижегородка Наталья Водянова не смогла окончить одиннадцатый класс общеобразовательной школы.Знаменитая нижегородка Наталья Водянова не смогла окончить одиннадцатый класс общеобразовательной школы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова, у которой нет среднего образования, обратилась к выпускникам российских школ, оставшимся без последнего звонка и выпускного бала из-за пандемии коронавируса. Двухминутный видеоролик знаменитость опубликовала в своем «Инстаграме».

- Дорогие двоечники и троечники, дорогие выпускники, показавшие неудовлетворительные, откровенно слабые успехи и посредственные оценки. Дорогой позор класса, параллели и школы, я обращаюсь к вам. Пробил ваш час! Пришло ваше время делать то, что вы умеете лучше всех: делать ошибки, нарушать границы общепринятого и ставить под сомнение статус кво, - призвала супермодель. - Этому у вас могут поучиться даже отличники (им, как всем нам, эти навыки пригодятся как никогда).

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Супермодель записала забавное видеобращение к двоечникам
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Наталья Водянова отметила, что этот год выделяется из всех предыдущих. Планы многих пошли под откос, и сейчас всем нужны новые небанальные решения, а, значит, всем нужны ошибки.

- Древнекитайский мыслитель Конфуций предостерегал: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!» Но и Конфуций тоже ошибался, потому что нет лучшего времени перемен, времени, когда человек может реализовываться, лично увидев или даже изменив ход исторических событий. Это не мои слова, а Федора Тютчева. Но если вы настоящий двоечник, то вы не знаете, кто такой Тютчев, - улыбнулась манекенщица. - И это тоже неважно. Неважно знать - важно делать! По сути, может быть лишь одна непростительная ошибка - повесить руки, забить, ничего не пробовать и ничего не делать. Поэтому дерзайте ребята и будьте дерзкими!

Фолловеров, которые, судя по всему, учились в школе на одни пятерки, были шокированы таким призывом к выпускникам. И тотчас раскритиковали видеобращение знаменитости, отметив, что за некоторые смелые поступки можно хорошенько огрести. Однако Наталья Водянова отмалчиваться не стала и ответила на выпад в комментариях.

- Когда я основала фонд «Обнаженные сердца», мне было 22 года. Я ничего не знала о том, как работает благотворительность. Если бы я как отличница копнула туда, то точно никогда бы не решалась начать такое большое и взрослое дело. Эта смелость и решительность присуща людям, у которых нет предубеждений, каких-то знаний, которые стоят на пути к первому шагу, - написала «Нижегородская Золушка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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