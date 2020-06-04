2020-06-03T23:13:30+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года составило 10850 человек

За минувшие сутки в Нижнем Новгороде было выявлено 347 новых случаев заражения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года составило 10850 человек.Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 4 июня 2020 года составило 10850 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Нижегородской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 347 новых случаев заболевания опасной инфекцией. Общее число зараженных на 01:00 4 июня 2020 года составило 10850 человек.

По словам губернатора Нижегородской области, сейчас наибольший прирост заболеваемости фиксируется в близлежащих к Нижнему Новгороду районах. Это объясняется «дачной миграцией».

- Сейчас особенно важно соблюдать режим повышенной готовности, - отметил Глеб Никитин. – От сегодняшнего уровня самодисциплины зависит ситуация в регионе через семь-десять дней. Я бы хотел обратиться ко всем жителям – угроза еще не миновала! Отсутствие заболевших в близком окружении не гарантирует того, что вам не придется столкнуться с этой бедой.

Глава региона напомнил о необходимости защиты органов дыхания в общественных местах, необходимости соблюдения самоизоляции и повышенные требования безопасности на работе.

Одновременно с этим решено усилить контроль на территории «дачных районов», в том числе в Богородском, Кстовском, Борском, Семеновском и Дзержинске. Уже в ближайшие выходные там будет проведено усиленное патрулирование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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