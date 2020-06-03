Храм Симеона Столпника начали восстанавливать в Нижегородском кремле

К юбилею Нижнего Новгорода планируется не только благоустроить все значимые общественные пространства города, но и вернуть утраченные исторические объекты. Одним из них станет храм Симеона Столпника на территории Нижегородского кремля. Сегодня в его основание была заложена капсула. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представитель президента в ПФО Игорь Комаров и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

- Мы видим, сколько сил вложено губернатором и митрополитом в восстановление исторического облика кремля, - отметил Игорь Комаров. – И для нас очень важно, чтобы храм Симеона Столпника был восстановлен. С ним связана целая веха в истории города и кремля.

Стоит отметить, что восстановленная церковь будет представлять собой одноглавый храм с трапезной и шатровой колокольней. Прежняя церковь, стоявшая на этом месте, была разобрана еще в 1928 году. Во время подготовки к началу строительства храма в 2018 году здесь были начаты археологические раскопки, в ходе которых был обнаружен монастырский некрополь. Он включал в себя около 900 захоронений. При этом ранее ни в одном историческом документе он не поминался.

Одновременно с этим на месте Симеоновской обители впервые в Нижегородской области обнаружена усадебная городская застройка средних веков. Находки датируются специалистами XIII-XIV веком.

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