Неизвестное старинное кладбище нашли археологи в нижегородском кремле

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-28T16:43:09+03:00

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Очередные раскопки в нижегородском кремле привели к новым открытиям – оказывается, неподалеку от крепостной стены, между Ивановской и Белой башнями, в XVII веке находилось кладбище, а позднее там был расположен храм Симеона Столпника, взорванный в советские годы. Теперь Нижегородская епархия задумала восстановить церковь, но, согласно законодательству, перед любыми строительными работами должны быть проведены археологические изыскания. Но перед началом раскопок никто и не подозревал, что здесь окажется такое...

Неизвестное старинное кладбище нашли археологи в нижегородском кремлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Тут в XVII веке находилось достаточно крупное кладбище – на данный момент вскрыто уже около 130 могил. Самое интересное, что до сих пор о нем ничего не было известно, ни в каких письменных источниках информации о нем не сохранилось, - отметил руководитель раскопок, кандидат исторических наук Николай Грибов.

Неизвестное старинное кладбище нашли археологи в нижегородском кремлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кстати, обнаружить во время раскопок кладбище для археологов – большая удача. Исследователи получают возможность выяснить, в какой одежде ходили нижегородцы в XVII веке, какие украшения носили, чем питались, какими болезнями болели, до какого возраста доживали и многое другое.

Неизвестное старинное кладбище нашли археологи в нижегородском кремлеФото: Роман ИГНАТЬЕВ