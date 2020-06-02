Арт-площадка, общественный туалет и красные фонари: Архитекторы представили концепцию благоустройства сквера Свердлова

Сквер имени Свердлова на пересечении Покровки и Октябрьской улицы является местом тусовки нижегородской молодежи. О том, чтобы привести его в порядок, местные архитекторы говорят не первый год - история с благоустройством этой территории тянется аж с 2015 года. Однако реализовать предложенные концепции (а их было три!) не удалось ввиду нехватки денег. И вот накануне 800-летия Нижнего Новгорода сквер попал в число 33 общественных пространств, в которые планируется вдохнуть новую жизнь в рамках программы по благоустройству #Среда800. В ходе онлайн-презентации 1 июня архитекторы рассказали, как может преобразиться сквер к 2021 году, а также призвали нижегородцев делиться своими соображениями на сей счет.

Фото: https://sreda800.ru/sverdlova/

Изначально архитекторы рассматривали для благоустройства лишь исторически сложившуюся часть сквера. Но теперь ее планируется объединить с пустырем за новым отелем для создания единого пространства, сообщила руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина. Поэтому общая площадь рассматриваемого участка выросла до 10 948,3 квадратных метра.

Фото: https://sreda800.ru/sverdlova/

Архитектор Кирилл Бросалин обратил внимание на то, что сквер имени Свердлова - это место тусовок нижегородской молодежи. У него есть своя уникальная атмосфера, которую непременно нужно сохранить и после благоустройства.

Согласно предварительному видению, активные зоны сквера перемежаются с зонами тихого отдыха. И востребованными они остаются круглый год. Там, по мнению проектировщиков, можно будет проводить фестивали, спортивные мероприятия вроде занятий йоги, устраивать детские игры с катанием с горок и многое другое.

- Особенность сквера - его расположение. Он стоит на рельефе, - подчеркнули авторы концепции.

Фото: https://sreda800.ru/sverdlova/

Отсюда, что называется, и плясали. На самой верхней точке сквера стоит памятник Свердлову - там его и планируется оставить. Чуть пониже предлагается разместить амфитеатр, а в самом низу, за отелем, будет зона различных активностей плюс парковка. Причем все три террасы, как их называют проектировщики, будут оснащены комфортными пандусами и удобными лестницами.

- Мы оставляем перекрестие пешеходных связей в центре сквера с местами для отдыха, - заявил архитектор Дмитрий Баранов. - Также убираем часть подпорной стенки возле проезжей части и организуем там комфортную остановку с навесом и сидениями для ожидания трамвая.

Фото: https://sreda800.ru/sverdlova/

Кроме того, в планах улучшить и расширить детскую игровую зону. Ее предстоит сделать более насыщенной, с оборудованием для детей разных возрастов (в планах зона с песком и зона с мягким покрытием). Не оставят без зоны отдыха и родителей, которые придут туда с детьми.

Рядом с игровой зоной расположится многофункциональная площадка для мероприятий. Там же, но чуть подальше будет общественный туалет, которого так не хватает в центре Нижнего Новгорода.

Фото: https://sreda800.ru/sverdlova/

- В непосредственной близости с новым отелем хотим организовать парковочные места. Въезд на парковку будет осуществляться со стороны Октябрьской улицы, а выезд - со стороны Алексеевской, - уточнили проектировщики. Отметим, что на входной группе со стороны Алексеевской улицы мы сделаем удобную велопарковку. Кстати, объединять новую часть сквера с той частью, что сложилась исторически, будут красные фонари.

Напомним, итоговый проект будет разработан с учетом предложений жителей. А поделиться ими можно, заполнив анкету обратной связи на сайте проекта #Среда800.

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