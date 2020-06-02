Цветущие яблони, вращающиеся кресла и качели: Архитекторы представили новый образ площади Маркина

К своему 800-летию Нижний Новгород должен кардинально измениться – в городе планируется благоустроить свыше 30 общественных пространств, в том числе и площадь Маркина в Нижегородском районе. Сейчас это не более чем транзитная зона между двумя точками притяжения – Нижневолжской набережной и улицей Рождественской. Однако уже в 2021 году здесь должны появиться толпы отдыхающих. Что их привлечет – нижегородцам рассказали авторы новой концепции благоустройства этой территории.

Расширение площади

Главными сегодняшними минусами данной территории авторы концепции считают ее плохую доступность и недостаточный обзор со стороны Нижневолжской набережной.

- Сейчас доступ на площадь затруднен из-за отсутствия пешеходных переходов со стороны набережной и со стороны боковых проездов, - объясняют авторы концепции. – Из-за стихийной парковки затруднен обзор площади со стороны Речного вокзала. Поэтому мы планируем увеличить пространство площади за счет избыточных асфальтированных участков. Благодаря этому будет расширена пешеходная зона вдоль зданий, улучшится визуальное восприятие площади и будет упрощен подъезд общественного транспорта к остановке.

Главной точкой притяжения станет фонтан. ФОТО: https://sreda800.ru/

Четыре функциональные зоны

Всю площадь Маркина архитекторы планируют поделить на четыре функциональные зоны. Первая из них включает в себя саму площадь у остановки с новыми торговыми и информационными павильонами. Все они должны быть выполнены в едином дизайне. Вторая зона – мемориальная – включает в себя монумент Героям Волжской военной флотилии и окружающую территорию. Третий участок представляет собой зеленый уютный сквер с фонтаном и небольшой детской зоной. Учитывая, что на ближайших улицах нет детских площадок, она здесь просто необходима. И, наконец, четвертая зона идет по фронту пешеходной части улицы Рождественской. Здесь будут расположены качели для взрослых, вращающиеся кресла, торговые павильоны и общественный туалет.

Вся территория будет разделена на четыре функциональные зоны. ФОТО: https://sreda800.ru/

- Летом площадь будет предназначена, в основном, для тихого отдыха: пикники, занятия спортом, кинотеатр под открытым небом, - рассказывают авторы концепции. – А зимой здесь можно заливать каток, обустраивать ледовый городок в центре у фонтана. Также здесь можно проводить рождественские ярмарки с продажей сувениров, новогодних подарков и напитков. Главным украшением этого места зимой станет новогодняя елка. Для ее установки мы предлагаем несколько мест в пределах площади.

Историческое наследие и разные виды мощения

В рамках новой концепции благоустройства архитекторы предлагают возродить старые, давно забытые традиции. В первую очередь, речь идет об увековечивании заслуг благотворителей.

- Раньше на месте этой площади была пристань, - рассказывают авторы концепции. – Мы хотим напомнить об этом, сделав клумбы в форме лодочек. Они будут похожи на те, которыми горожане любовались со старой площади. Еще один исторический момент будет связан с благотворителями. Когда-то на этом месте был установлен фонтан в честь купцов-благотворителей Бугровых, Блиновых и Курбатова, помогавших со строительством водопровода. Мы хотим напомнить об этой традиции путем инкрустации в элементы мощения табличек с именами тех людей, которые примут участие в обновлении площади. На наш взгляд, это станет продолжением традиций меценатства, которые характерны для Нижнего Новгорода.

В сквере появится детская площадка. ФОТО: https://sreda800.ru/

Вообще мощение на этой улице порадует нижегородцев разнообразием. Рядом с арт-объектом, установленным в память о снесенной здесь церкви Космы и Дамиана, будет выложен белый мрамор. Рядом с улицей Рождественской площадь вымостят булыжником, рядом с памятником Героям Волжской флотилии – красным гранитом, а в самом сквере появятся пошаговые плиты. Одним словом, скучно не будет.

Цветущие яблони и кустарник

А вот в плане озеленения кардинальных перемен не планируется. По мнению авторов, куда важнее поддержать существующие зеленые насаждения.

- Конечно, мы планируем несколько расширить сквер и провести озеленение его периферийных зон, - рассказывают архитекторы. – В частности, мы планируем посадить яблони на площади перед сквером. Кроме того, в планах обновление кустарников и цветников. Это добавит визуальной выразительности и позволит восстановить частично утраченный кустарниковый ярус в сквере.

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