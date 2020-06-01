Кольцо деревьев, пушки вместо качелей и много холмов: Как предлагается благоустроить площадь Жукова

Оживить, но не искалечить

Центральная площадь Приокского района - площадь Жукова - попала в число 33 территорий, которые планируется реконструировать к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Предварительное видение того, какой может быть площадь в ближайшем будущем, нижегородцам представила московская компания iCube.

Детская зона. Фото: https://sreda800.ru/zhukova/

Авторы концепции развития площади Жукова заявили, что прекрасно понимают всю сакральность этой территории, оттого работать с ней оказалось непросто. Ведь нужно вдохнуть в площадь жизнь, не тронув при этом мемориал с Вечным огнем. Кстати, вокруг него должно появиться живое кольцо деревьев.

- Оно будет служить связкой между строгим графичным центром и очень живым периметром. В нашем случае кольцо деревьев будет своеобразным символом жизни, - уточнили архитекторы.

По периметру предлагается проложить прогулочный маршрут, на который крайне деликатно нанизываются различные функции: зона отдыха, детская зона, экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне и так далее.

Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Фото: https://sreda800.ru/zhukova/

Памятник Жукову придется отодвинуть

Вечный огонь с колоннадой останется на своем месте - в самом центре площади Жукова. Однако рядом с ними предлагается сделать места для сидения, чтобы отдыхающие могли сесть во время прогулки и смотреть на мемориал, вспоминая о войне 1941-1945 годов.

Вместе с тем, по мысли архитекторов, следует оставить свободное место перед мемориалом, чтобы там можно было проводить различные мероприятия патриотичной направленности. Памятник Жукову также не планируется убирать, разве что сдвинуть его вглубь, ближе к озеленению.

- Пообщавшись с местными жителями, мы поняли, что к памятнику не так часто подходят. Думаем, целесообразно расположить его среди озеленения напротив мемориала, - добавили авторы концепции.

Вид на мемориал со стороны проспекта Гагарина.

Сыграем в шашки и узнаем о войне

Главная зона отдых будет расположена справа от мемориала, если стоять к нему спиной. Причем в планах отгородить эту зону от проезжей части с помощью холмов, которые, как обещают проектировщики, органично впишутся в территорию. А следом идет экспозиционная зона - там прогуливающиеся нижегородцы смогут познакомиться с фактами о Великой Отечественной войне.

- Рядом предлагаем организовать еще несколько спокойных зон для отдыха и даже зону для игры в шашки или шахматы, - пояснили специалисты компании iCube. - Парковку неподалеку мы оставляем, но упорядочиваем ее и закрываем зеленью, чтобы она меньше просматривалась с площади, не как сейчас.

Прогулочная зона. Фото: https://sreda800.ru/zhukova/

Вместо качелей - пушки

Конечно же, не обойдется без детской зоны на площади Жукова. Ведь сегодня там часто можно встретить родителей со своими чадами. Правда, никаких активностей для юных посетителей там пока нет. Поэтому архитекторы предлагают все же сделать специальную зону для маленьких нижегородцев.

- Сразу предупреждаем: никаких огромных детских комплексов мы там не планируем. Мы считаем, что это просто неуместно! Оборудование для детских игр мы хотим гармонично вписать в ландшафт. То есть никаких типовых горок, качелей и гигантских комплексов для лазания там не будет, - успокоили авторы предварительной концепции благоустройства.

В детской части площади появятся военные пушки, которые обычно пользуются у детей огромной популярностью. Архитекторы уверены, там пушкам самое место.

Прогулочная зона. Фото: https://sreda800.ru/zhukova/

- Все мы в детстве играли в войнушку. И, работая над концепцией благоустройства площади Жукова, мы захотели повернуть историю в сторону детей, чтобы они понимали, что военные годы были страшными. Но в то же время узнавали об этом через игру, - объяснили проектировщики. - Ну а рядом с детской зоной поставим перголу для родителей, чтобы у них было место для отдыха, пока дети резвятся неподалеку.

Как следует из презентации, никаких грандиозных работ на центральной площади Приокского района не планируется. Важно лишь разбить территорию на зоны, привести их в порядок и сделать так, чтобы жителям там было комфортно находиться. Добавим только, что это лишь предварительное видение того, что может быть на площади Жукова. Итоговый проект будет разработан с учетом предложений жителей. А поделиться ими можно, заполнив анкету обратной связи на сайте проекта #Среда800.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководитель Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина:

- Думаю, концепция развития площади Жукова - это определенный вызов для компании iCube, потому что здесь мы говорим о мемориальной площади района, которую очень хочется наполнить жизнью. Нам кажется, коллегам удалось доказать, что это место может выглядеть иначе, быть территорией, куда хочется приходить и где хочется проводить время.

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